Affaire Vienneau: les deux policiers de Bathurst pourront reprendre le travail

Les policiers Patrick Bulger et Mathieu Boudreau. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les deux policiers de Bathurst impliqués dans la mort de l’homme d’affaires Michel Vienneau de Tracadie pourront reprendre leur travail.

Mathieu Boudreau et Patrick Bulger ont été innocentés des cinq violations alléguées au code de déontologie de la Force policière de Bathurst par l’arbitre Joël Michaud dans un document de 58 pages, dévoilé mardi après-midi.

La décision fait suite à une audience d’arbitrage instiguée par le chef de police de Bathurst pour abus d’usage d’une arme à feu; abus d’autorité; manquement au devoir; conduite susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du corps de police; et conduite de façon outrageante ou abusive envers toute personne lorsqu’il est de service.

Selon des informations reçues par la ligne téléphonique Échec au crime, l’homme âgé de 51 ans rapportait par train de la drogue en provenance de Montréal. Une enquête l’a par la suite blanchi de tout soupçon concernant la possession ou le trafic de drogue.

Une fois montée à bord de sa voiture avec sa fiancée, Annick Basque, M. Vienneau aurait essayé d’écraser le policier Bulger qui tentait de l’arrêter, dans un stationnement de la gare de Bathurst.

Craignant pour la vie de son partenaire, Mathieu Boudreau a alors tiré quatre coups de pistolet en direction de M. Vienneau, qui en est décédé.

Les agents – selon l’arbitre – se sont bien identifiés et les coups de feu étaient justifiés dans les circonstances. La voiture de Michel Vienneau était toujours en mouvement lorsque Mathieu Boudreau a tiré en direction de Michel Vienneau et Patrick Bulger a agi avec retenue et bon jugement lorsqu’il a tiré sur le pneu arrière de la voiture pour tenter de l’arrêter.