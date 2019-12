Un service de navette gratuit pour les résidents et les touristes à Bathurst

Un service de navette voit le jour à Bathurst. Les résidents et les touristes peuvent maintenant accéder au centre-ville, aux hôtels et à divers lieux de divertissement sans payer un sou.

Le nouveau service de Navette vise à faciliter les déplacements des visiteurs et des motoneigistes, mais aussi les gens de la région Chaleur qui n’ont pas de véhicule ou qui aimeraient être raccompagnés lorsqu’ils prennent un verre.

Chris Daigle, le coordinateur de la Corporation de revitalisation du centre-ville note que la navette exécutera six rondes du jeudi au samedi, et ce de 17h à 23h.

Sur son trajet, les passagers trouveront le resto-pub Joey’s et le la salle de quilles Bowlarama, les hôtels Danny’s Inn, Atlantic Host, Comfort Inn, Quality Inn, Best Western ainsi que le cinéma Apollo, le restaurant Cast & Crew et le Centre K.C. Irving.

Les brasseries 13 Barrels, Four Rivers et le bar Au Bootlegger sont également accessibles.

«L’initiative ne se limite pas au centre-ville, mais initialement son but était d’inciter les gens à visiter cette région», a expliqué M. Daigle.

La navette, qui est commanditée par une trentaine de commerçants locaux, peut accueillir 12 passagers. Elle sera opérée par des employés de la Coopérative de Transport Chaleur (CTC), un partenaire du projet.

«Nous allons tester la navette jusqu’au mois de mars afin de voir si l’intérêt est là et si les entreprises remarquent une différence», a précisé le coordinateur.

Jusque là, M. Daigle se dit prêt à travailler avec CTC pour adapter le service.

Il souligne qu’il ne sait pas encore à quoi s’attendre. La navette, sur les routes depuis jeudi dernier, est encore plutôt méconnue, selon lui.

La corporation de revitalisation du centre-ville de Bathurst travaille conjointement avec CTC depuis quelques mois pour mettre le projet sur pieds.

Ce serait David Young, copropriétaire de la brasserie 13 Barrels, qui aurait proposé le projet.

Bienfaits du transport en commun

Samuel Daigle, un conseiller municipal et environnementaliste, voit le nouveau service d’un bon oeil.

«Je pense que c’est une excellente idée, du moins d’en faire l’essai», a-t-il exprimé.

M. Daigle est un activiste pour le transport en commun depuis déjà longtemps. Il fait remarquer que plusieurs voitures se promènent presque vides à Bathurst, et que les choses doivent changer.

De plus, le conseiller croit que l’initiative pourrait dissuader les gens de conduire en état d’ébriété.

Ce dernier ajoute que le projet pourrait aussi réduire le bruit de motoneiges en leur offrant un stationnement près du circuit.

«Si nous pouvions marier ces deux services-là, ce serait encore mieux», a-t-il avancé.

Et les taxis, eux?

Les chauffeurs de taxi doivent-il s’inquiéter de cette nouvelle?

Chris Daigle estime que non. La capacité de la navette et ses heures d’opération ne rivaliseront pas avec ceux des taxis, dit-il.

L’Acadie Nouvelle s’est déplacée pour discuter avec des représentants de People’s Taxi à Bathurst, mais ceux-ci n’ont pas voulu partager leurs commentaires publiquement.

La dernière fois que la Ville de Bathurst a profité d’un transport en commun, il s’agissait d’un autobus public il y a plus de 10 ans.

Le projet pilote, organisé par le Développement Durable de Bathurst, en collaboration avec la municipalité, n’avait pas fonctionné. Certains pensent qu’il était de trop grande envergure.