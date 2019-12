Vol de fusils dans un chalet de Kedgwick

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver l’auteur d’un vol de fusils dans un chalet, à Kedgwick.

Entre le 7 et le 21 décembre, on s’est introduit par effraction dans un chalet et un cabanon et on a volé deux armes à feu, des munitions et de l’essence. Les armes à feu sont un fusil de chasse Cooey 840 de calibre 20 et un fusil de chasse CBC de calibre 410 (modèle SB).

Si vous avez des renseignements au sujet de l’incident, veuillez communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard au 506-473-3137. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1-800-222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.