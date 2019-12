À travers ses quelque 200 barils de fermentation, ses alambics de bières et toutes ces céréales qui produiront des alcools renommés à la Distillerie Fils du Roy, il y a une personne. Un créateur d’abord, un historien par passion. Un homme aux affaires florissantes qui prêche par l’exemple et dont on entend de plus en plus la voix. Sébastien Roy est la Personnalité de l’année 2019 de l’Acadie Nouvelle.

«Créer, c’est ce qui me permet de m’amuser. C’est motivant, fascinant. J’aurais pu faire un whiskey comme tout le monde, mais je me suis donné du trouble pour apporter quelque chose de nouveau dans un milieu très conservateur. Pour moi, l’argent n’est pas important. D’abord que j’en ai pour subvenir à mes besoins… Créer, c’est ce qui me stimule. Et ça coûte cher. Nous avons dû faire d’énormes sacrifices et nous vivons une petite vie bien simple», raconte ce distilleur âgé de 42 ans, assis au coin d’une table qui lui sert de bureau et qui est aujourd’hui à la tête d’une petite entreprise qui fait travailler neuf personnes dans les installations de Petit-Paquetville.

Les projets se bousculent dans l’esprit de ce maître brasseur qui a multiplié les honneurs pendant l’année, le dernier en lice – et non le moindre – étant le prix de l’Entreprise de l’année du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Une organisation qui prêche les mêmes valeurs que lui dans la francophonie de la province.

Sébastien Roy, président et cofondateur de la Distillerie Fils du Roy. – Réal Fradette

Même lorsque son entreprise n’avait pas encore beaucoup de sous en poche, son cofondateur – avec sa mère Diane – s’est fait un devoir d’en payer son adhésion.

«On vivait avec moins que le minimum, se souvient le lauréat. Nous n’avions pas d’argent à gaspiller, mais nous avons trouvé les fonds pour être membre du CÉNB dès nos débuts. Et là, de se voir honoré par l’une des plus grandes organisations pour les entrepreneurs francophones, j’en suis très content. Je ne suis pas quelqu’un qui attache beaucoup d’importance aux prix, même si c’est agréable de les gagner. Mais celui du CÉNB est spécial, parce que c’est l’accomplissement d’une vie pour moi. C’est une distinction qui vient du summum de la francophonie en affaires. Pour moi, c’est LE prix.»

Un porte-étendard

Un prix qui conclut bien une année 2019 essoufflante pour le président de la Distillerie Fils du Roy. Et dire qu’il croyait que 2018 était une grosse année…

«On essaie de reprendre notre souffle après un été record. Les touristes ont été nombreux, les gens aiment nos produits et nous avons plusieurs projets en marche. Ça me garde très motivé», estime-t-il.

Si «the sky is the limit» pour Sébastien Roy, son succès amène de nouvelles responsabilités avec lesquelles il apprend à composer. Cet homme qui préfère prêcher par l’exemple reconnaît qu’il porte désormais un étendard vers lequel le développement économique de la Péninsule acadienne peut s’appuyer de plus en plus.

D’ailleurs, son discours en fait foi. Il prône en faveur d’une seule chambre de commerce régionale – «qui serait la quatrième plus grosse de la province», précise-t-il -, pour un propos unique et rassembleur dans le milieu touristique.

Il soutient également que l’avenir ne passe plus par l’aide gouvernementale, mais par l’engagement de gens comme lui, prêt à innover, prêt à collaborer, prêt à lutter.

S’il consent que ce n’est peut-être pas tout le monde qui serait tenté de le suivre, la Personnalité de l’année 2019 de l’Acadie Nouvelle n’a pas envie pour autant de laisser le porte-voix de côté.

«Suis-je un porte-étendard? réfléchit-il à voix haute. Oui, peut-être, quand j’ai le temps de le faire. J’ai encore plein de choses à améliorer. Des gens n’aiment certainement pas mon discours. Quand quelque chose te tanne, tu peux l’accepter et chialer ou encore parler et bouger. Je ne sais pas si je suis un exemple, je ne sais pas si je dois suivre des consignes, mais quelqu’un doit parler.»

Et parler signifie notamment de changer la perception extérieure de la Péninsule acadienne, des gens «incapables de travailler ensemble», lui fait-on souvent remarquer. Et de ne plus attendre Fredericton pour s’épanouir.

«J’aime développer, amener plus de monde, faire plus d’affaires, voir grandir plus d’enfants dans la région. Ce n’est pas le dossier d’une seule personne, c’est le dossier de toute la Péninsule. Mais il faut quelqu’un pour en parler et je n’ai pas peur de le faire. L’action doit venir de notre communauté d’affaires. Et la première action est de travailler ensemble. Il y a des craintes, mais je les assume. Tout ce que j’ai fait à la Distillerie Fils du Roy, il y a eu un risque au départ. Si tu ne prends pas de risques dans la vie, il n’y a aucun mouvement», stipule-t-il.

La force de l’équipe

Si les honneurs amènent sa part de responsabilités, ils apportent aussi cette peur de devenir dépassé par les événements. Et ça, Sébastien Roy l’a compris depuis les premiers succès de son entreprise. Il sait également qu’il ne faut pas grand-chose pour faire glisser son expertise sur une pelure de banane, une saveur d’ailleurs qui se retrouve dans son nouveau produit, le New Ireland, un whiskey acadien concocté à l’aide d’une technique de fabrication unique.

«Le succès est un couteau à deux tranchants. Plus tu grandis, plus tu finis par être incompétent. Au début, tu es confortable. Mais il vient un temps où tu ne peux plus tout faire. Il faut déléguer. C’est dur. Pour moi, c’est de laisser aller qui est difficile. Mais une fois que c’est fait, je passe à autre chose. Je ne pourrais jamais faire rouler ça tout seul. Sans mon équipe et ma famille, à commencer par ma mère et mon père, la distillerie ne serait pas du tout où elle est rendue aujourd’hui. Sans équipe, on ne peut rien accomplir. Moi, je ne suis que le porte-parole, dans le fond. L’image, c’est moi, mais la réussite, c’est l’équipe», consent Sébastien Roy.

À quoi ressemblera alors 2020, si 2019 a été meilleur que 2018? L’homme d’affaires poursuit l’élaboration de la prochaine phase de son commerce – une malterie – et planifie la production de nouvelles bières dans ses alambics.

«La bière, c’est mon jouet. J’en fais par pur plaisir. J’en rêve déjà.»

Pour l’instant, le rêve est bien éveillé. Car entre le Grand Vicaire Paquet, une bière en hommage à un curé de Caraquet, et le New Ireland, ce nouveau whiskey acadien, il y a avant tout un homme. Un créateur, un passionné. Il y a Sébastien Roy.

Trois autres personnes qui ont retenu notre attention

Bien que Sébastien Roy a été nommé personnalité de l’année par l’Acadie Nouvelle, d’autres noms sont sortis du lot au cours de la dernière année. Voici ceux qui ont le plus retenu l’attention de notre comité éditorial.

Jenica Atwin

Jenica Atwin a écrit une page d’histoire cet automne. Le soir du 21 octobre, elle a remporté la circonscription de Fredericton, devenant ainsi la première députée du Parti vert du Canada à être élue à l’extérieur de la Colombie-Britannique.

La politicienne âgée de 32 ans a été prise depuis dans un véritable tourbillon médiatique, faisant parler d’elle d’un bout à l’autre du pays.

Avant son élection, Jenica Atwin occupait un poste de coordonnatrice de programme et de chercheuse au sein d’un organisme d’éducation pour les Premières Nations. La voilà maintenant propulsée à Ottawa, elle compte s’attaquer à la crise climatique, promouvoir l’amélioration des soins de santé primaire et de santé mentale et défendre la clinique 554 de Fredericton, la seule clinique d’avortement en milieu non hospitalier de la province.

Si elle n’entend pas se porter candidate à la succession d’Elizabeth May, la députée néo-brunswickoise a bien l’intention de faire entendre une nouvelle perspective au sein d’un parti qui a longtemps peiné à percer au-delà de l’Île de Vancouver. Pour sa première déclaration en chambre, Mme Atwin a choisi de dénoncer la misogynie et la violence faite aux femmes. Francophile, Mme Atwin Elle prévoit d’ailleurs de suivre des cours pour perfectionner son français dans les prochains mois.

Claudette Thériault

La présidente du CMA 2019, Claudette Thériault. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Claudette Thériault peut retourner à la quiétude de sa retraite avec le sentiment du devoir accompli. Cette bénévole infatigable de l’Île-du-Prince-Édouard s’est donnée corps et âme assurer le succès du sixième Congrès mondial acadien.

Elle aura nourri ce projet collectif pendant sept ans et s’est relevé les manches pour résoudre le casse-tête d’organiser une myriade de défilés, concerts, moments de réflexion, retrouvailles dans 20 communautés réparties sur deux provinces avec l’aide de centaines de bénévoles et d’organisations.

Le bilan du grand rendez-vous des Acadiens aura été globalement positif. Les organisateurs estiment qu’environ 100 000 personnes ont y participé. Les participants garderont en mémoire certains moments forts du CMA 2019: le retour de Barachois pour la soirée d’ouverture à Abram-Village, un rassemblement mik’maq et acadien riche en symboles à Cormier-Village ou encore un spectacle du 15 août grandiose à Dieppe.

Pour les francophones de l’Île-du-Prince-Édouard, ce premier CMA présenté dans la province insulaire fut l’occasion de renouer avec leur identité acadienne et de rappeler que leur culture y est toujours vivante.

Dominic LeBlanc

Le ministre Dominic LeBlanc – Archives

Dominic LeBlanc aura connu une année 2019 particulièrement difficile. Le député acadien avait dû quitter ses fonctions de ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord en avril dernier après un diagnostic de lymphome non hodgkinien, une forme de cancer du sang.

Son combat contre la maladie l’a forcé à s’absenter de la vie publique, l’empêchant de mener campagne. Le soir de l’élection, c’est de son lit d’hôpital qu’il a remercié les électeurs de la circonscription de Beauséjour qui l’ont choisi pour une septième fois.

Dominic LeBlanc a depuis reçu son congé de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal après une greffe de cellules souches réussie. Il s’agit de la deuxième fois que le politicien est affligé d’une forme de cancer du sang: il a reçu en diagnostic de leucémie lymphoïde chronique en avril 2017 et a été déclaré «en rémission complète» au mois d’octobre dernier.

Son année se termine toutefois sur une belle image et une chaleureuse accolade réservée par Justin Trudeau au moment de lui confier un rôle au sein du cabinet, celui de Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, responsable des orientations et des priorités du gouvernement.