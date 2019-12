Événement de l’année: le peloton de tête

Le conflit opposant les employés des foyers de soin au gouvernement Higgs n’est pas le seul sujet chaud qui a ponctué l’année. Plusieurs dossiers et moments forts de l’actualité ont retenu l’attention du comité éditorial de l’Acadie. En voici quatre.

La pénurie de personnel menace les services de santé

Le mot pénurie aura sans aucun été l’un des termes les plus utilisés dans nos pages cette année. Dans le domaine de la santé et des soins aux aînés, presque aucun secteur n’est épargné par le besoin criant de personnel.

Le réseau de santé Vitalité tente actuellement de combler pas moins de 345 postes vacants à travers la province. Résultat, le nombre d’heures supplémentaires augmente en flèche et la régie francophone doit faire venir des médecins remplaçants pour maintenir certains services dans le Nord. La situation est tellement critique dans certaines zones que la direction de Vitalité envisage désormais la suppression de certains services médicaux.

La fin de 2019 a surtout été marquée par une situation jamais vue au Nouveau-Brunswick.

L’Hôpital de Campbellton, confronté à un débordement et à une pénurie de personnel sans précédent, a dû adopter temporairement des mesures extrêmes pour assurer le retour à la normale. Vitalité a fait le choix de dérouter les ambulances, annuler des chirurgies, interrompre les nouvelles admissions, fermer les services d’obstétrique et de chirurgie ainsi que des cliniques externes.

Dans le système scolaire, la pénurie de psychologues se fait durement sentir et les élèves doivent parfois patienter plusieurs mois avant de pouvoir obtenir de l’aide. Le portrait n’est pas plus reluisant dans les foyers de soin de la province. On ne compte plus les témoignages de membres du personnel à bout de souffle ou de résidents délaissés.

Malheureusement, le vieillissement de la société néo-brunswickois ne risque pas d’arranger ces problèmes.

Des dizaines de personnes ont passé l’été dans le camp de fortune surnommé Tent City au centre-ville de Moncton. – Archives

La crise de l’itinérance à Moncton

La question de l’itinérance aura causé bien des maux aux autorités municipales cette année. La Ville de Moncton estime avoir fait des dépenses supplémentaires d’environ 200 000$ pour gérer un problème difficile à régler et dont elle n’a pas la responsabilité.

Les intervenants estiment que plus de 130 personnes dormaient dans les rues de Moncton cet été. Ce nombre ne comprend pas les femmes et les enfants qui logent chez des proches ni les gens qui sont dans les refuges.

Le personnel de la Ville s’est employé à plusieurs reprises à démanteler des camps de fortune qui se sont multipliés dans le centre-ville à grand renfort de pelles mécaniques, provoquant des réactions indignées.

Pour ne rien arranger, l’ouverture de la nouvelle Maison Nazareth initialement prévue le 1er août n’a finalement eu lieu qu’au début du mois de décembre.

La création de ce nouveau refuge de 120 lits ne représente toutefois pas une solution à long terme. La situation aura aussi mis en lumière le manque de ressources en santé mentale et pour le traitement des dépendances.

Par ailleurs, Moncton attend beaucoup de la stratégie sur le logement abordable gérée par la province. Bien qu’une entente de 299 millions $ sur 10 ans ait été conclue entre Fredericton et Ottawa il y a plus d’un an, seulement 6,8 millions de dollars iront à la création de 151 logements locatifs abordables à travers le Nouveau-Brunswick au cours des trois prochaines années. Au sein du conseil municipal, on s’impatiente de la lenteur des progrès dans ce dossier.

Le club de yacht de Shediac a été durement touché par la tempête qui a frappé la côte dans le sud-est de la province. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

La tempête Dorian fait des dégâts jusqu’en Acadie

Après avoir semé la dévastation sur les Bahamas, l’ouragan Dorian a frappé les Maritimes, le 7 septembre, avec des vents de plus de 150 km/heure, des vagues de plus de 20 mètres et plus de 100 mm de pluie par endroit.

Le soir même, un demi-million de clients avaient perdu le courant, principalement en Nouvelle-Écosse. Au Nouveau-Brunswick, le Sud-Est a encaissé le pire du cyclone tropical. À la marina de Shediac, les navires de plaisance se sont empilés les uns sur les autres. À Petit-Cap, près de Cap-Pelé, cinq bateaux se sont retrouvés sur la rive. Dorian aura finalement causé plus de peur que de mal ne faisant que des dégâts matériels. Reste que pour beaucoup, l’ouragan n’est que le début d’une suite d’événements climatiques extrêmes qui risquent de toucher la région à l’avenir.

Plus de 20 000 personnes ont profité du spectacle du 15 août à Dieppe. – Archives

La réussite du Congrès mondial acadien

Le contrat est rempli pour le Congrès mondial acadien 2019. Le comité organisateur et les centaines de bénévoles qui ont mis la main ont mérité une bonne tape dans le dos. Le défi d’organiser un tel événement n’était pas gagné d’avance, avec une foule d’activités partagées entre 20 communautés réparties sur deux provinces.

À l’heure du bilan, le grand rendez-vous des Acadiens aura laissé derrière lui un héritage globalement positif. Les organisateurs estiment qu’environ 100 000 personnes y ont participé.

Les participants garderont en mémoire certains moments forts du CMA 2019: le retour de Barachois pour la soirée d’ouverture à Abram-Village, un rassemblement mik’maq et acadien riche en symboles à Cormier-Village ou encore un spectacle du 15 août grandiose à Dieppe qui a attiré plus de 20 000 spectateurs.

Pour les francophones de l’Île-du-Prince-Édouard, ce premier CMA présenté dans la province insulaire a été l’occasion de renouer avec leur identité acadienne et de rappeler que leur culture y est toujours vivante.

La richesse de la programmation artistique et culturelle est également à souligner, tout comme l’ajout de l’Espace Extrême-Frontière, qui a offert aux Acadiens une présence permanente au centre-ville de Moncton, avec ses pavillons et ses spectacles quotidiens. Voilà bien un signe que les temps changent et que les francophones ont bel et bien pris leur place dans la métropole du Sud-Est.