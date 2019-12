Le mystère de la soucoupe volante de Moncton

Quelle histoire se cache derrière cette construction à l’allure extra-terrestre, véritable attraction de Moncton dans les années 1970? Où est-elle passée? L’Acadie Nouvelle ouvre l’enquête!

Cette drôle de capsule spatiale aura connu plusieurs vies. Créée pour accueillir l’une des premières pizzerias de la région, elle est devenue par la suite une pierre de curling géante, puis a abrité une agence immobilière, un club vidéo… avant de disparaître dans la nature.

Tout commence en 1969 dans l’atelier d’Earl Davison, un entrepreneur de l’Île-du-Prince-Édouard spécialisé dans la construction de bateaux en fibre de verre. Il y construisit sa première soucoupe – petite soeur du vaisseau de Moncton – puis l’installa dans le parc d’attractions Rainbow Valley qu’il venait d’ouvrir à Cavendish. L’engin y a fait office de boutique de souvenirs jusqu’à la fermeture de l’attraction touristique, en 2005.

C’est aussi en 1969 que, de l’autre côté du détroit de Northumberland, Bernard Imbeault, alors étudiant à l’Université de Moncton, faisait l’acquisition d’un comptoir de pizzas à emporter, à Shediac, et cofondait la franchise Pizza Delight à seulement 24 ans.

Il paie le concept 110 000$ alors qu’il n’a rien – sa mère hypothéqua sa maison pour lui fournir la mise de fonds – mais la chaîne deviendra quelques décennies plus tard un symbole de la restauration acadienne, comptant plus d’une centaine d’établissements à travers l’est du pays.

En 1972, l’un de ses associés, Roger Duchesne, lui aussi finissant de l’Université de Moncton, eut l’idée de reprendre le concept du vaisseau spatial pour en faire un nouveau point de vente. La société d’Earl Davison assura la construction d’une seconde soucoupe en fibre de verre de plus grande taille, aux couleurs rouge et jaune et munie de hublots, de deux antennes et d’une entrée en sas d’avion.

Le très futuriste comptoir de pizza à emporter ouvrit sur le chemin Mountain, à Moncton. La chaîne Pizza Delight ne comptait à l’époque que quatre restaurants et les débuts étaient très modestes.

«C’était de la bonne publicité dans une zone bien fréquentée, se souvient Bernard Imbeault. On essayait des choses pour se faire connaître. À l’époque, la pizza n’était pas beaucoup connue. C’était nouveau, c’était un produit exotique!»

Les entrepreneurs voulaient retenir l’attention et leur pari a été réussi. La capsule détonnait dans le paysage de Moncton, elle reste encore aujourd’hui bien ancrée dans les souvenirs de ceux qui ont grandi dans le Sud-Est.

En revanche, le «Flying Saucer» n’avait rien de pratique, reconnaît M. Imbeault.

«C’était une structure qui ne permettait pas de faire du volume et d’être rentable. Il n’y avait pas de siège à l’intérieur, seulement une cuisine. Nous nous sommes aperçus que la structure se détériorait très vite, les escaliers avaient de la misère à soutenir les va-et-vient de centaines de clients!»

En 1980, Bernard Imbeault a cédé son vaisseau spatial aux organisateurs de la compétition Air Canada Silver Broom, le championnat du monde de curling. La capsule spatiale a été transformée pour l’occasion en pierre de curling géante et une immense poignée a pris la place des antennes. La structure a servi de billetterie pour l’événement organisé du 24 au 29 mars 1980, au Colisée de Moncton.

L’année suivante, la capsule est passée entre les mains d’Edward Savard. Jeune propriétaire de l’agence immobilière Kincade Realty, il a décidé d’y installer son bureau.

Quelques mois plus tard, M. Savard a finalement vendu la soucoupe qui a alors atterri non loin de là, à Riverview, sur le chemin Coverdale. L’acheteur y a ouvert un club vidéo qui n’est pas non plus resté ouvert très longtemps.

À partir de là, la piste du vaisseau devient plus difficile à retracer. L’astronef a disparu des radars, impossible d’affirmer avec certitude ce qu’il est devenu.

«Lorsque l’entreprise a fermé, le bâtiment a été vendu à nouveau et je pense qu’il a été déplacé quelque part dans le comté d’Albert et utilisé comme un abri de camping», avance Edward Savard.

Un citoyen de la région nous indique l’avoir aperçu l’été dernier dans un dépôt de ferraille situé le long du chemin Pine Glen, à Riverview. Nous ne sommes pas parvenus à contacter les propriétaires avant l’heure de tombée…