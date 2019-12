Une bordée de neige prévue la veille du jour de l’An

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour le Nouveau-Brunswick alors que d’importantes quantités de neige et de pluie sont attendues la veille du jour de l’An et le jour de l’An.

De 15 à 30 cm de neige sont attendus par endroits, bien que certaines régions pourraient en recevoir davantage, surtout dans le nord de la province.

Dans le Sud, il pourrait tomber entre 5 à 20 mm de pluie.

Les précipitations débuteront mardi matin et persisteront jusqu’au lendemain après-midi.

«Une perturbation devrait se former près de Cape Cod tôt la veille du jour de l’An et se diriger lentement vers le nord-est sur le Nouveau-Brunswick au jour de l’An. La neige devrait commencer à tomber mardi matin à l’avant de ce système et se propager à l’ensemble de la province d’ici tard mardi après-midi. La neige se changera peu à peu en une possible courte période de pluie verglaçante, puis en pluie sur le sud et l’est du Nouveau-Brunswick de mardi soir à mercredi matin, mais devrait persister sous forme de neige sur les secteurs nord-ouest jusque durant la journée de mercredi.»