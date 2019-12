Le N.-B. ne peut plus se tirer d’affaire sans le fédéral, selon deux économistes

Les économistes Richard Saillant et Herb Emery croient que le Nouveau-Brunswick a perdu le contrôle de son avenir économique, qui dépendra presque entièrement des autres provinces et du gouvernement fédéral dans les années à venir.

Le voeu de Shawn Graham en 2007 – que le Nouveau-Brunswick soit économiquement indépendant – ne s’est manifestement pas réalisé, selon Richard Saillant et Herb Emery.

Un article des deux économistes publié dans la revue fiscale canadienne dresse un bilan maussade de la «décennie perdue» du Nouveau-Brunswick entre 2007 et 2017.

«Personne ne vit sur une île déserte. Au Nouveau-Brunswick, qu’on le veuille ou non, notre sort dépend des décisions qui seront prises à Ottawa et dans d’autres provinces», dit Richard Saillant.

Selon lui, la politique économique du Nouveau-Brunswick a trop tardé à s’adapter aux défis qui sont survenus depuis la crise économique de 2008: une période faible en revenus, le retrait des boomers du marché du travail et une diminution des transferts fédéraux à la province.

En une décennie, la dette nette de la province a presque doublé, passant de 7 milliards à 13,8 milliards (2018).

Richard Saillant explique que si le N.-B. s’en est si mal tiré – surtout si on se compare à la Nouvelle-Écosse – c’est en grande partie à cause de décisions «injustifiables» sur le plan économique qu’ont prises les gouvernements successifs depuis Shawn Graham.

En 2006 et en 2008, le gouvernement Harper a baissé la taxe sur les produits et services (TPS). La Nouvelle-Écosse n’a pas tardé à augmenter le taux de taxe de vente harmonisée en 2010.

Au Nouveau-Brunswick, cette augmentation n’est venue que six ans plus tard, en 2016.

À elle seule, cette attente aurait coûté 1,6 milliards $ en revenus à la province, selon les économistes.

Les déficits de la Nouvelle-Écosse ont donc été plus petits et moins fréquents. De plus, le N.-B. a multiplié des dépenses qui ne créaient pas de revenus: des investissements dans des écoles, des routes et des hôpitaux, tout cela en augmentant la dette provinciale.

Mais toute la responsabilité ne revient pas aux gouvernements du Nouveau-Brunswick. La lente croissance des transferts fédéraux vers les provinces a également été un coup dur pour le N.-B. «Le N.-B. s’est endetté presque cinq fois plus que la Nouvelle-Écosse, et les transferts fédéraux pendant la décennie perdue ont augmenté à un rythme inférieur à l’inflation. C’est une grosse source de détérioration fiscale dans les provinces», indique Richard Saillant.

D’après lui, les finances publiques ont cessé de plonger dans les dernières années, mais la perspective de création de revenus reste faible.

Un système de santé menacé?

La situation économique précaire du N.-B. augure mal pour le système de santé. La province est aux prises avec une population vieillissante et une pénurie de la main-d’oeuvre.

Le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pourrait doubler au cours des deux prochaines décennies, selon Statistique Canada.

Richard Saillant estime que les dépenses imprévues en santé associées au vieillissement de la population vont encore augmenter.

Il souligne que les gouvernements provinciaux le savent depuis longtemps, mais qu’ils n’ont maintenant plus la capacité de se tirer d’affaire.

Cela dit, l’économiste note que le N.-B. a été plutôt efficace à limiter ses dépenses en santé. Ces dépenses par habitant étaient essentiellement les mêmes en 2018 qu’en 2010.

Mais cela pourrait aussi signifier que les secteurs où il était possible d’économiser ont déjà été optimisés et qu’il sera donc plus difficile de se serrer la ceinture à l’avenir, prévient-il.

Les transferts fédéraux en santé sont calculés en fonction de la croissance démographique d’une province, ce qui désavantage le N.-B., qui a pourtant besoin d’argent.

«Une province en forte croissance démographique va recevoir beaucoup plus d’argent du fédéral qu’une province qui croît lentement, et elles vont utiliser ces fonds-là pour se faire concurrence et attirer des professionnels de la santé. Le Nouveau-Brunswick ne pourra pas participer à ce festival-là», prévient M. Saillant.

Si Fredericton ne peut pas régler le problème, Ottawa devra venir en aide à la province, concluent Richard Saillant et Herb Emery.

Dans le cas contraire, les économistes se demandent si le N.-B. choisira d’adopter un système de santé à deux vitesses qui ne sera plus comparable à ceux des autres provinces, ou de s’enfoncer davantage dans un «gouffre économique».

«Le gouvernement fédéral devra comprendre que pour régler la question de l’unité canadienne, il ne faut pas seulement éteindre les feux là où il y a beaucoup de votes – comme dans l’ouest – mais aussi reconnaître qu’il y a des régions qui pèsent peut-être moins lourd. C’est tout de même le rôle du gouvernement fédéral de les protéger.»

Il avance que le fédéral devra intervenir pour préserver une certaine uniformité dans la qualité des soins au pays.

«Je me demande quand cette aide viendra et quelles auront été les conséquences d’attendre avant qu’on y arrive.»

Richard Saillant croit tout de même qu’il y a de l’espoir. Il se dit heureux de la façon dont le N.-B. accueille davantage d’immigrants.

«Ça va faire partie de la solution du problème des services publics, parce que ça va prendre des gens.»

L’économiste Richard Saillant est candidat au PhD en science politique à l’Université Dalhousie. Herb Emery est titulaire de la chaire de recherche Vaughan en économie régionale à l’Université du Nouveau-Brunswick.