Saisie de 120 000 $ de drogue à la prison de Renous

Quelque 1100 grammes de hachisch et une once d’ecstasy ont été saisis dans le pénitencier fédéral à sécurité maximale de Renous le 17 décembre, a annoncé les autorités, lundi.

Cette saisie – d’une valeur de 120 000 $ sur le marché noir – est le résultat des efforts concertés des agents correctionnels et agents du renseignement de sécurité. La police a été informée et l’établissement mène une enquête.

Le Service correctionnel du Canada dispose d’un certain nombre d’outils pour prévenir l’introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Aucun autre détail n’a été rendu public.