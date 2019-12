Vol au Centre récréatif de Saint-André

La GRC sollicite l’aide du public dans le cadre d’une enquête sur un vol avec effraction survenu au Centre récréatif de Saint-André.

Entre le 12 décembre, à 23h, et le 13 décembre 2019, à 10h, on s’est introduit par effraction dans le centre, qui est situé au 455, route 255, à Saint-André, et on y a volé de nombreux articles, dont des portables.

Si vous avez des renseignements au sujet de l’incident ou si vous vous trouviez dans le secteur et que vous avez été témoin d’activités suspectes, veuillez communiquer avec le Détachement de Saint Léonard au 506-473-3137. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1-800-222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.