Des politiciens américains veulent interdire l’importation de crabe canadien

Un groupe d’élus de l’État du Maine a demandé au ministère du Commerce américain de penser à interdire d’urgence l’importation de crabes des neiges en provenance du Canada. Ils accusent le pays exportateur d’être le principal responsable des morts accidentelles de baleines noires, une espèce en voie de disparition.

La situation est critique pour le mammifère marin. Sa population compte 400 membres, dont 100 femelles reproductrices seulement. Elle a perdu neuf d’entre eux dans les eaux canadiennes cette année, contre un dans celles des États-Unis, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

«Il reste seulement 20 ans avant la disparition des baleines noires», estime la spécialiste des mammifères marins, Lyne Morissette, en parlant du cas où le rythme de leurs morts accidentelles se maintiendrait.

Outre l’intention écologique affichée de leur action, les quatre sénateurs et membres du congrès américains font toutefois preuve d’attention envers leurs électeurs potentiels.

«Les pêcheurs de homard du Maine continuent de s’inquiéter de l’augmentation des empêtrements et des morts [de baleines] dans les eaux canadiennes, qui donneront lieu à des régulations encore plus strictes pour la pêche au homard américaine», ont-ils écrit dans leur lettre envoyée au ministère du Commerce à Washington le 17 décembre.

Motivations politiciennes

L’association professionnelle des pêcheurs de homard du Maine s’est d’ailleurs retirée d’un plan de protection des baleines noires en septembre. Sa directrice, Patrice McCarron, s’est justifiée en attribuant l’essentiel des menaces sur les mammifères marins aux Canadiens.

La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren a également cosigné une lettre datée du 13 novembre à la NOAA. Elle y pressait l’organisme de comparer les réglementations canadiennes et américaines en matière de pêche. Elle y demandait aussi d’envisager des interdictions d’importation de produits de la mer. La politicienne est candidate aux primaires démocrates américaines et affiche notamment des engagements écologistes audacieux.

«Je ne pense pas que nous devrions en faire plus, lâche Dre Morissette à propos des mesures prises par le Canada afin de protéger les baleines noires. Ce qui a été fait depuis 2017 est exceptionnel en termes de surveillance (par avions et par bateaux) et de recherches technologiques.»

Cette scientifique aide l’industrie à trouver des solutions aux morts accidentelles des mammifères marins. D’autres spécialistes pensent néanmoins que les réglementations de la pêche canadienne valent celles des États-Unis, comme le biologiste de la fédération canadienne de la faune, Sean Brillant, et le professeur au département d’océanographie de l’université de Dalhousie, Christopher Taggart.

Approche collaborative

«On essaye toujours de trouver des coupables. Je crois que c’est une perte de temps, s’indigne Dre Morissette. Si on voit les pêcheurs comme les méchants de l’histoire, nous n’avancerons pas. Ce sont eux qui sont sur l’eau et connaissent le problème. Il faut saluer leurs efforts plutôt que de leur dire qu’ils n’en font pas assez.»

Les États-Unis y travaillent depuis plus longtemps que le Canada. Les baleines noires ont afflué dans le golfe du Saint-Laurent en 2015 seulement, selon des chercheurs de l’Institut Maurice-Lamontagne. Deux ans après, douze de ces mammifères sont morts la même année près des côtes canadiennes.

L’hécatombe a poussé le ministère des Pêches et Océans (MPO) à encadrer la pêche pour éviter des récidives. Il a interdit l’activité halieutique dans certaines zones et a imposé des limitations de vitesse pour les navires.

Une solution simple

«Nous sommes à deux doigts de trouver des solutions technologiques», se réjouit aussi Dre Morissette.

Les associations de pêcheurs de crabes des neiges tentent de développer des casiers capables de remonter à la surface grâce à un coussin gonflant sur commande. Ils cherchent aussi des procédés permettant l’utilisation de cordes pouvant se briser par la force des baleines.

«Une solution est si simple que je ne comprends pas pourquoi elle n’a toujours pas été appliquée», ajoute l’experte.

Elle recommande d’ouvrir la saison de la pêche au crabe trois à quatre semaines avant mai, pour que la majorité des pêcheurs ait atteint leur quota de prises avant la venue des baleines noires dans leur secteur, un peu avant juin.

Il faudrait seulement déglacer de mars à avril les chenaux, les quais et les ports de la Baie-des-Chaleurs, surtout ceux de Caraquet, de Lamèque, de Shippagan et de Miscou.

«Il suffirait de deux brise-glace. Ce serait simple et peu cher», avance Dre Morissette.

Le MPO a demandé au secteur privé de proposer des solutions et des tarifs en novembre.

«La demande de renseignements ne doit pas être considérée comme un engagement à lancer une demande de soumissions subséquente ou à attribuer un marché», précise néanmoins le gouvernement dans son annonce.

Pas de panique

Qu’à cela ne tienne, le directeur général de Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Jean Lanteigne est optimiste.

«Des compagnies privées ont levé la main. Le gouvernement fédéral accordera des fonds pour que ça se fasse», croit-il.

Il précise toutefois que la météo devra se montrer clémente pour que l’ouverture hâtive de la pêche au crabe soit possible.

«Dame nature devra permettre une circulation marine sécuritaire (pas trop de vague, par exemple). Le golf du Saint-Laurent devra également être libre de glace», détaille-t-il.

Quoi qu’il en soit, les politiciens américains le laissent de marbre.

«Passons à autre chose, recommande-t-il. Leurs réactions ne nous font pas paniquer. Les gens du MPO et de la NOAA se connaissent et collaborent. Nous sommes loin de chercher à désigner un coupable.»