Plusieurs décès par le feu et la noyade en Atlantique en 2019

La Croix-Rouge canadienne signale que le bilan des morts dans des incendies de résidences et sur les plans d’eau a été particulièrement élevé en 2019 dans le Canada atlantique.

L’organisation humanitaire affirme que dans les quatre provinces de l’Atlantique, au moins 24 personnes sont mortes dans des incendies de résidences en 2019.

On signale au moins 12 décès liés aux incendies en Nouvelle-Écosse, huit au Nouveau-Brunswick, deux dans l’Île-du-Prince-Édouard et deux autres à Terre-Neuve-et-Labrador. La tragédie la plus grave a causé la mort de sept enfants d’une famille d’immigrants syriens dans l’incendie de leur résidence à Halifax, fin février.

La région de l’Atlantique a également connu au moins 34 décès liés aux plans d’eau en 2019. Ce bilan comprend la mort de sept hommes à bord d’un hydravion d’Air Saguenay qui s’est abîmé dans un lac éloigné lors d’un voyage de pêche dans le nord du Labrador en juillet.

Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré en tout au moins 15 décès liés à l’eau en 2019. On a recensé 14 décès par noyade en Nouvelle-Écosse, quatre dans l’Île-du-Prince-Édouard et un autre au Nouveau-Brunswick.