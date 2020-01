Le premier bébé de l’année est Acadien!

Jacques Pinet et Mélanie Savoie sont les heureux parents de Frédéric Pinet, bébé de l’année 2020 - Gracieuseté: Réseau de santé Vitalité

Le premier bébé de 2020 est arrivé pas plus de six minutes après le grand coup de minuit du Nouvel An. Frédéric Pinet est venu au monde à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst, faisant d’un Acadien le premier bébé de l’année dans la province.

Les parents de Frédéric sont Mélanie Savoie et Jacques Pinet, originaires de Grande-Anse. Le petit garçon est en bonne santé et pèse environ 6,4 livres, a fait savoir le Réseau de santé Vitalité.

Le premier bébé du réseau Horizon est une petite fille qui se nomme Evelyn Olivia Johnston, née à l’Hôpital de Moncton à 3h20 au cours de la nuit du Nouvel An.

Evelyn est la fille d’Amanda Williams et de Christian Johnston. Horizon confirme que la nouveau-née et la mère se portent bien. La petite Evelyn a un poids de 7,14 livres.