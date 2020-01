Les 10 textes les plus lus sur acadienouvelle.com en 2019

1. 36 ans d’attente, 45 minutes de chasse – 185 919 vues

L’histoire de ce chasseur de Saint-Simon, qui a capturé un orignal seulement 45 minutes après le début de la saison de chasse après une attente de 36 ans pour obtenir son permis, a touché une corde sensible auprès de notre auditoire et est rapidement devenue virale sur les médias sociaux. Ce texte du journaliste Réal Fradette a pratiquement obtenu deux fois plus de lecture que celui qui suit dans cette liste. Il s’agit, en fait, du texte le plus populaire depuis le lancement de notre site web, en 2012. Fait à noter, les histoires de chasse et de pêche se retrouvent souvent parmi les textes qui sont les plus lus chaque année sur nos différentes plateformes.

2. Le Village des valeurs accusé de profiter de la bonté des gens – 99 264 vues

Les voies de l’internet sont parfois impénétrables. Il est, en effet, difficile d’expliquer le succès de ce texte qui a été publié il y a quatre ans et qui n’a jamais été autant lu que cette année! Ce reportage, dans lequel des citoyens accusent la compagnie américaine de présenter une fausse image d’elle même en invitant la population à effectuer des dons pour les plus démunis, a suscité des centaines de commentaires sur les médias sociaux.

3. Un requin blanc de 9 pieds repéré au large de la Péninsule – 44 915 vues

Un texte sur la visite d’un requin près de nos côtes ne passe jamais inaperçu, surtout lorsque ledit poisson mesure près de 9 pieds et pèse 430 livres! Surnommé Brunswick, le requin a passé une partie de l’été au large des côtes du nord-est de la province. Les internautes pouvaient suivre ses déplacements en temps réel grâce à un émetteur installé par une équipe d’Ocearch, un organisme à but non lucratif qui se spécialise dans l’étude des grands prédateurs marins d’Amérique du Nord.

4. Alerte d’orages violents et de grêle sur le N.-B. – 32 958 vues

Avec les changements climatiques, les textes dans lesquelles il est question d’épisodes météorologiques extrêmes sont malheureusement de plus en plus nombreux chaque année. Et, bien sûr, ces informations voyagent à la vitesse grand V sur les médias sociaux. Cela permet aux citoyens d’être mieux informés des impacts des bouleversements climatiques sur leur communauté, de se préparer à affronter le mauvais temps et à prendre leurs précautions s’ils ont à voyager.

5. Remplacer les oeufs dans une recette est possible – 25 606 vues

Voici un autre texte publié en 2015 qui refait surface année après année. En fait, il s’agit de l’un des textes les plus consultés depuis le lancement de notre site internet et assurément le plus lu de notre section ETC, qui connaît de plus en plus de succès. Faut-il en déduire que les oeufs n’ont plus la cote?

6. Un corps retrouvé dans la Restigouche – 22 391 vues

Une tendance se confirme année après année. Les textes qui font état de faits divers sont souvent les plus lus sur les plateformes numériques. Celui-ci n’a pas fait exception.

7. Alerte d’orages violents sur presque tout le N.-B. – 19 222 vues

Bien qu’on puisse penser le contraire, le nombre de tempêtes ne serait pas à la hausse dans la région atlantique. C’est plutôt leur intensité qui augmente et qui explique pourquoi ils prennent de plus en plus de place dans les médias. «La fréquence des ouragans n’augmentera pas nécessairement, mais ceux qui vont nous toucher risquent d’être d’une force plus élevée en raison du réchauffement de l’atmosphère», a souligné au journal Bob Robichaud, météorologue au Centre canadien de prévision des ouragans.

8. La province veut éliminer les niveaux scolaires de la maternelle à la 2e année – 18 653 vues

La volonté du ministre Dominic Cardy d’éliminer progressivement les niveaux scolaires a provoqué une onde de choc dans la population. Le gouvernement veut les remplacer par des regroupements d’élèves d’âge mixte en fonction des matières selon leurs compétences et leurs intérêts. La mesure a été somme toute assez bien accueillie – bien qu’il y a encore peu de détails à se mettre sous la dent -, mais des parents la rejettent catégoriquement. Un dossier à suivre.

9. Un jeune homme meurt noyé près de Grande-Anse – 18 526 vues

La mort d’un touriste dans la trentaine, survenue alors qu’il plongeait avec des amis du haut d’une falaise, a rappelé les dangers de cette activité qui est encore populaire dans ce coin de la Péninsule acadienne, très fréquentée durant la période estivale.

10. Ces aînés qui ne prennent pas leur retraite – 17 881 vues

Voilà un texte qui en a fait réfléchir plus d’un, puisque la plupart d’entre nous devrons prendre une décision à ce sujet, si ce n’est déjà fait. Que ce soit par passion ou pour des raisons financières, certaines personnes âgées continuent d’exercer un emploi. Un Canadien sur cinq âgé de 65 ans et plus avait exercé un emploi durant l’année 2015, d’après Statistique Canada. Ils représentaient 16,7% des personnes âgées au Nouveau-Brunswick.