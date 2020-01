Retour sur 2019 en caricatures

Notre caricaturiste Marcel Boudreau n’a pas manqué de quoi se mettre sous la dent cette année. Voici une sélection de quelques dessins réalisés par l’artiste de Maisonnette qui ne s’empêche jamais de s’amuser d’une actualité pas toujours réjouissante.

Les Jeux de la démesure – 31 janvier

En début d’année, le gouvernement du Nouveau-Brunswick annonçait son retrait de l’organisation des Jeux de la Francophonie de 2021 Moncton-Dieppe prétextant des coûts trop élevés.

Le bras de fer plutôt que le dialogue – 7 février

Les relations entre Blaine Higgs et Justin Trudeau n’ont pas été des plus cordiales en 2019. Sur la question controversée de la taxe sur le carbone, la confrontation a longtemps pris le dessus sur la négociation entre les deux chefs de gouvernement.

Touche pas à mon gros truck – 22 mars

Marcel Boudreau pointe ici une contradiction. Malgré les mobilisations en faveur de climat, les camions et les VUS – plus polluants que les voitures compactes – n’ont jamais été aussi populaires. Au Nouveau-Brunswick, le niveau d’émission de gaz à effet de serre par habitant est plus élevé que dans tout autre pays développé. Il s’élève à 20 tonnes. En ce sens, un Néo-Brunswickois contribue plus quatre fois plus au réchauffement de la planète qu’un Français (5,3 tonnes) et onze fois plus qu’un Indien. (1,8 tonne).

Génération hyperconnectée – 30 août

À l’occasion de la rentrée des classes, la caricature porte un regard taquin sur la jeunesse de 2019.

Vent d’opposition à Anse-Bleue – 1er novembre

L’entreprise Naveco Power ne s’attendait pas à une telle levée de boucliers face à son projet de construire cinq éoliennes sur les terres d’Anse-Bleue. Une pétition n’a pas tardé à circuler et des citoyens mécontents se sont fait entendre en manifestant devant l’hôtel de ville de Bathurst. La municipalité, initialement partenaire, s’est finalement retirée du projet.

L’or vert ne rapporte pas chez Cannabis NB – 19 novembre

Plus d’un an après la légalisation, Cannabis NB n’est toujours pas rentable. La société de la Couronne a perdu plusieurs millions de dollars au cours des premiers mois. Ces résultats décevants ont convaincu la province de lancer un appel d’offres afin d’examiner la possibilité de confier au secteur privé la gestion de la vente de cannabis à usage récréatif.

Trump sort de l’accord de Paris – 27 novembre

Le président américain se vante d’avoir officiellement engagé le retrait de son pays de l’Accord de Paris, ce traité international scellé par 195 nations en 2015, qui vise à contenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 20 degrés Celsius par rapport à l’ère préindustrielle.

Enfants sans famille – 6 décembre

La vérificatrice générale dresse un sombre bilan de la situation dans les foyers de groupe pour jeunes du Nouveau-Brunswick. Manque de ressources, roulement du personnel, manque de place en famille d’accueil, enfants déplacés de leur région, les défis auxquels est le ministère du Développement social ne permettent pas à la province d’offrir les meilleures chances possible à ces jeunes privés de famille.