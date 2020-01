DOSSIER – Manger N.-B.: un défi presque impossible

D’où vient ce que l’on mange?

Le Nouveau-Brunswick a depuis longtemps abandonné son autosuffisance alimentaire. Seulement 3% des aliments consommés sur le territoire ont été produits dans la province.

La plupart des denrées qui se retrouvent dans votre cuisine ont généralement parcouru plusieurs milliers de kilomètres entre le champ et l’assiette. Pas facile d’encourager l’achat local lorsque les épiceries à grande surface reposent sur un système de distribution mondialisé.

Avant d’écrire ces lignes, l’Acadie Nouvelle s’est rendue dans l’épicerie la plus proche, le magasin Sobeys situé sur le boulevard Vaughan Harvey à Moncton, pour faire l’inventaire de la section fruits et légumes frais.

Premier constat, les aliments ayant poussé dans la région sont très difficiles à dénicher en ce début d’année. Pommes, patates, fèves et courges, voilà les seuls produits cultivés au Nouveau-Brunswick sur les tablettes.

Les bananes ont poussé au Guatemala, les échalotes en France, la salade en Californie et l’ail… en Chine! Parmi les articles recensés, 43 étaient issus d’autres provinces canadiennes, 77 avaient été importés des États-Unis et 32 ne provenaient pas d’Amérique du Nord.

Ces chiffres doivent être pris avec des pincettes, car l’information à disposition du consommateur n’est pas toujours disponible ou fiable. Nous avons compté une quinzaine de produits dont l’origine géographique n’était pas clairement indiquée. Dans certains cas, la mention «mélange de produits canadiens et importés» brouille les pistes. Dans d’autres, l’information fournie par l’étiquette de l’aliment n’est pas la même que celle présentée à côté du prix.

Chose certaine, la plupart des petits producteurs de la province n’ont pas la capacité d’approvisionner les supermarchés des géants Walmart, Sobeys ou Lowlays.

Roger Richard, propriétaire de la Ferme Pouce Vert d’Acadieville, gagne sa vie grâce à l’agriculture depuis des décennies. Au cours de sa carrière, il a vu les exigences des grandes chaînes d’épicerie devenir toujours plus strictes alors que disparaissaient progressivement les coopératives agricoles dans sa région.

Le fermier a écoulé ses brocolis et ses choux dans les grandes enseignes pendant une quinzaine d’années avant de changer de modèle de vente.

«Les prix qu’on m’offrait et les conditions qu’on m’imposait ont fait que je ne pouvais pas continuer. Si tu n’as pas de chaîne d’empaquetage, si tu ne fais pas un certain volume, tu ne rentres pas dans les plans des épiceries. Il faut que tu sois immense! Il n’y a pas beaucoup de fermes dans les Maritimes qui peuvent compétitionner», explique-t-il.

À l’exception des producteurs de pommes, de bleuets, de canneberges et de pommes de terre, peu ont réussi à suivre la tendance imposée par la grande distribution. Roger Richard vend désormais ses paniers de légumes directement à ses clients et privilégie les magasins spécialisés et les marchés des fermiers de la région.

Les débouchés restent limités pour ceux qui ne se lancent pas dans l’agriculture à grande échelle, ajoute-t-il. «Souvent, les petits producteurs plantent ce qu’ils pensent pouvoir vendre pendant la saison au marché, ils ne prennent pas d’expansion parce qu’ils ne sont pas certains de pouvoir écouler leur production.»

L’agriculture familiale s’effondre

Cela fait plusieurs décennies que la ferme familiale est en perte de vitesse au Nouveau-Brunswick. De 30 000 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le nombre d’exploitations agricoles de la province a fondu pour atteindre 2255 en 2016.

Entre 2011 et 2016, 2011, le Nouveau-Brunswick a connu la diminution de la superficie agricole totale la plus prononcée au Canada, le deuxième recul en importance au pays au niveau de nombre de fermes en activité.

Si la superficie consacrée aux bleuets sauvages a progressé (+56%) sur cette période, la culture de légumes de plein champ est en déclin (-10,6%). Le nombre de bovins de boucherie a diminué de 16,7% par rapport à 2011 pour atteindre 22 001 têtes en 2016, tandis que le nombre de porcs au Nouveau-Brunswick a régressé de 43,8% pour s’établir à 30 715 têtes.

L’âge moyen des fermiers continue de s’élever et la relève n’est pas au rendez-vous, constate Roger Richard. «Ce n’est pas un domaine facile, les revenus sont bas et les investissements de départ sont importants. Ce n’est vraiment pas évident pour un jeune de se lancer dans l’agriculture», souffle-t-il.

Défendre la souveraineté alimentaire

Le développement d’un système de distribution alimentaire intensif et mondialisé a permis aux Canadiens d’accéder à un vaste choix de denrées en toute saison. Sauf que ce mode de consommation s’est fait au détriment de l’environnement et de la vitalité des régions rurales.

Selon une étude de l’Université de Waterloo, la quantité de gaz à effet de serre produite annuellement par l’alimentation d’une personne omnivore équivaudrait à conduire 15 000 kilomètres à bord d’une Honda Civic.

Le transport des aliments d’un bout à l’autre de la planète est une partie du problème. Le transport sur de longues distances des aliments et la standardisation engendrent des pertes de vitamines. De plus en plus d’agents de conservation et d’emballages doivent être utilisés pour préserver la nourriture durant les longs voyages, ce qui contribue à faire des Canadiens les champions de la production de déchets parmi les pays développés, avec plus de 800 kg produits par habitant chaque année.

«La spécialisation géographique de la production liée au faible coût du transport encourage le déplacement de millions de tonnes de nourriture partout sur le globe tout en allongeant les circuits de mise en marché», dénonce l’association Équiterre.

L’organisation écologiste québécoise défend le concept de souveraineté alimentaire qui implique de réduire la distance entre les fournisseurs d’aliments et les consommateurs, notamment par le développement des circuits courts et le maintien d’une agriculture de proximité.

Le gouvernement du Québec a repris ce terme en 2013 en dévoilant un politique de souveraineté alimentaire ambitieuse, mêlant la valorisation du label «Aliment Québec», une protection accrue des terres agricoles et une stratégie d’achat local dans les institutions publiques.

Au Nouveau-Brunswick, le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches a présenté en 2016 une stratégie sur les boissons et les aliments locaux, qui reposait principalement sur des efforts de promotion des produits néo-brunswickois et une plus grande accessibilité des boissons alcoolisées locales dans les épiceries et les magasins d’alcool.

Kevin Arseneau, député de Kent-Nord et co-propriétaire de la ferme Terre Partagée de Rogersville, croit qu’il faut plutôt initier un profond changement de paradigme.

Le ministère n’a pas la tâche de voir à ce qu’on soit capable de se nourrir. Nous avons axé tous nos efforts sur l’exportation à tout prix, il y a très peu d’aide aux agriculteurs qui veulent vendre sur le marché local ou diversifier l’agriculture», avance-t-il.

«On continue de voir les aliments comme une commodité échangeable plutôt qu’un droit humain à une alimentation de qualité, ou un moyen d’émancipation pour les régions rurales.»

L’élu du Parti vert milite pour l’octroi de subventions au démarrage de nouvelles fermes, la création d’un logo destiné aux produits du Nouveau-Brunswick et le développement d’une politique d’achat local dans les institutions publiques.

«Les bureaux gouvernementaux, les hôpitaux, les foyers de soins, les écoles devraient acheter des produits locaux, pour alimenter l’économie circulaire et faire vivre les communautés rurales.»

Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’université Dalhousie, note que la dépendance du Nouveau-Brunswick aux importations entraîne une certaine vulnérabilité.

«Si le dollar canadien diminue, ça se reflète directement sur les prix au détail. Pour les produits maraîchers et périssables, on a vu que des rappels peuvent affecter l’approvisionnement», dit-il.

De nombreuses terres arables sont sous-utilisées à travers la province, ajoute l’universitaire, qui souligne lui aussi la nécessité de produire davantage localement. «L’agriculture reste la meilleure chose pour occuper le territoire et maintenir des emplois en région.»

Selon Sylvain Charlebois, la province gagnerait à s’inspirer de l’initiative Food Island, menée le gouvernement et des producteurs de l’Île-du-Prince-Édouard, pour promouvoir l’image des produits alimentaires insulaires.

De son côté, Roger Richard de la ferme Pouce Vert, reste persuadé que les consommateurs gardent le gros bout du bâton.

«Je ne crois pas que la provenance du produit et les conditions dans lesquelles il est cultivé importent pour la majorité de la population. Les gens veulent certains produits à l’année. Il faut pouvoir acheter ce dont on a besoin pour aujourd’hui, il faut que ça aille vite, il faut pouvoir acheter des fraises douze mois par année à l’épicerie. Les gens ne sont pas conscients du fait que ce système est fragile parce que c’est rare qu’il manque de quoi», lance-t-il.

«Si on revenait à mettre les aliments en conserve, à consommer selon les saisons, si on exigeait un produit local, les chaînes de distribution n’auraient pas le choix de suivre!»