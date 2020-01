L’année 2020 accueillie à bras ouverts à Saint-Léonard

Le maire Carmel St-Amand, la présidente du Cercle Culturel Historique Hilarion-Cyr Huguette Plourde, le président du comité du Centenaire 1920-2020, Serge Desjardins, le député de Madawaska-La-Vallée Chuck Chiasson et le sénateur Percy Mockler ont pris part au coup d’envoi des festivités du centenaire de Saint-Léonard. - Gracieuseté

La Ville de Saint-Léonard est l’un de ces endroits du Nouveau-Brunswick où l’on trépignait d’impatience de passer à l’année 2020.

Avec raison, puisque la municipalité du Bas-Madawaska célèbre pour l’occasion le 100e anniversaire de sa fondation.

Les citoyens et l’administration municipale de l’endroit n’entendent pas passer cet important anniversaire sous silence alors qu’une longue série d’activités visant à souligner ce centenaire se dérouleront tout au long de la prochaine année.

Les festivités ont débuté quelques heures à peine après les douze coups de minuit soulignant l’arrivée de la nouvelle année.

Une messe du centenaire a ainsi été célébrée mercredi matin à l’Église Saint-Léonard. Ensuite, une cérémonie protocolaire de lancement des fêtes du 100e anniversaire a eu lieu, à laquelle ont assisté plusieurs dignitaires.

Ces premières célébrations ont pavé la voie à une série d’activités qui se dérouleront jusqu’à la fin de l’année.

C’est toutefois durant la saison estivale où les résidents de l’endroit et les visiteurs de passage auront droit aux festivités les plus notables de ce centenaire.

Le Festival d’été de Saint-Léonard (renommé pour l’occasion le Festival du centenaire), le Rendez-vous des artistes et la Fête nationale de l’Acadie risquent ainsi de revêtir un cachet particulier en cette année de festivités.

Une journée de célébration bien spéciale doit aussi avoir lieu le 18 juin 2020, soit cent ans après la journée de l’incorporation de la Ville de Saint-Léonard.

La journée sera marquée par l’inauguration du Parc des maires et le dévoilement des bustes représentants certains maires élus de la municipalité.

L’assermentation du conseil municipal, qui aura été élu le mois précédent, doit également se tenir à ce moment.

Les festivités prendront fin le 31 décembre 2020 avec la tenue d’une fête de clôture des célébrations du centenaire et d’une soirée dansante.

«Voilà plus de trois ans que nous travaillons à la préparation des fêtes du centenaire, rien n’a été facile durant toutes ces années! Il fallait toujours mieux faire et s’adapter aux nouveautés et à des changements», a confié Serge Desjardins, le président du comité organisateur des célébrations.

Cet anniversaire notable de la Ville de Saint-Léonard a déjà été immortalisé grâce à la publication d’un calendrier souvenir qui a été distribué à l’ensemble des résidences de la municipalité qui compte aujourd’hui 1300 âmes.

Celui-ci offre un bel aperçu de la programmation du 100e anniversaire et est agrémenté de nombreuses photographies datant d’hier à aujourd’hui.

Un peu d’histoire

Le Dr Lorne J. Violette est devenu en 1920 le premier maire de Saint-Léonard.

La population se chiffrait à l’époque à plus de 2700 habitants, un nombre largement supérieur à la population que l’on retrouvait à Edmundston et à Grand-Sault à ce moment où l’économie locale reposait surtout sur le domaine de l’agriculture.

«On retrouvait à cette époque beaucoup de restaurants, d’hôtels et de vente illégale d’alcool à Saint-Léonard! La ville comptait même sur son propre service de police, de pompiers, d’eau et d’égout et même sur trois lignes de chemin de fer, c’est ce qui lui a permis d’obtenir le statut de ville», raconte Carmel St-Amand, l’actuel maire de la municipalité proclamé le Carrefour de la Vallée.

«C’était plutôt vivant à cette époque! Il y avait un consulat américain ici et on raconte que le célèbre gangster Al Capone séjournait à l’occasion à Saint-Léonard afin de s’assurer de la bonne marche de la contrebande d’alcool», a ajouté Serge Desjardins.

Bien que majoritairement peuplé de francophones depuis l’arrivée des premiers colons Acadiens à la fin du 18e siècle, il faudra attendre au 9 septembre 2009 avant que le nom officiel de la ville, qui était auparavant Town of St. Leonard, ne soit changé pour Saint-Léonard.