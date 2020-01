Les faits divers marquants de 2019

Coups de feu à Bathurst, deux bons samaritains sont intervenus

Deux clients présents dans le bar Tom’s Karaoke, à Bathurst, sont intervenus pour maîtriser un homme qui venait de tirer un coup de fusil dans l’édifice, en janvier. Les policiers n’ont eu qu’à le cueillir comme un fruit mûr à leur arrivée. Le suspect, Marc-André Belliveau d’Allardville, subira un procès devant un juge seul du 25 mai au 3 juin. L’homme âgé de 39 ans est accusé de tentative de meurtre, de port d’arme dans un dessein dangereux et d’avoir proféré des menaces.

Le député Kevin Arseneau rescapé de justesse

Le député du Parti vert, Kevin Arseneau, a eu toute une frousse cet été lors d’une journée qui avait pourtant merveilleusement bien commencé. Il s’était rendu, avec sa famille, à un chalet d’un ami sur l’île Miscou pour profiter du beau temps et de la beauté de la plage Ward, une plage non surveillée. Les choses ont tourné au vinaigre lorsqu’il a prêté main-forte à une femme en détresse, qui venait de chavirer avec son kayak. Une fois la femme en sécurité, il s’est retrouvé à son tour en difficulté. Heureusement, grâce à l’intervention rapide d’un enfant de 13, il a pu regagner le rivage, sain et sauf.

Deux usines de Cape Bald Packers détruites dans des incendies

La communauté de Cap-Pelé a été éprouvée à plusieurs reprises en 2019. Outre l’incendie du restaurant Bel-Air et d’un ancien foyer de soins, le principal employeur de la région, l’usine de transformation du homard Cape Bald Packers, a été la proie des flammes. L’usine employait 170 personnes lorsqu’elle fonctionnait à plein régime. Ce drame est survenu moins de trois semaines après que l’usine de Cape Bald Packers de Richibouctou-Village ait été réduite en cendre, touchant là aussi quelque 170 employés. L’entreprise reconstruira son usine de Cap-Pelé, mais pas celle de Richibucto-Village. D’ici l’ouverture des nouvelles installations, la production se poursuit dans une autre usine de la compagnie, à Cap-Pelé.

Agression homophobe à Riverview

Attaqué à la sortie du bar Fox and Hound de Riverview, Christopher Trueman a reçu des coups aux côtes, s’est ouvert la main droite et a été grièvement blessé au genou droit. Il affirme que des gens lui ont lancé des insultes homophobes avant que l’on se prenne à lui. Opéré d’urgence, il a dû utiliser une marchette, puis une canne à quatre pattes, avant de pouvoir marcher normalement. Homosexuel flamboyant – comme il se décrit lui-même – il n’en veut pas à son agresseur. «Je n’ai pas le temps pour ça.»

Sauvée d’une rivière glacée par son frère

Le jeune Karel Godin, âgé de 12 ans, a fait preuve de courage et de sang-froid le 24 mars dernier lorsqu’il est intervenu pour sauver sa petite soeur Maïla, qui luttait contre le courant dans une rivière à Saint-Ignace. La glace s’était rompue sous ses pieds. Elle a réussi à s’accrocher avec ses coudes, mais le courant de l’eau poussait ses jambes sous la banquise. Maïla a réussi à se stabiliser, mais elle n’avait pas la force pour sortir de l’eau. Karel a agi sans hésiter: il est sauté à l’eau pour l’aider.

Quatre adolescents perdent la vie à Miramichi

Une tragédie sans nom s’est produite en avril dernier à Miramichi lorsque quatre adolescents – deux garçons et deux filles – sont morts après que leur véhicule a quitté la route et s’est immobilisé sur le toit dans des eaux profondes. La nouvelle de leurs décès a semé l’émoi, surtout dans les écoles secondaires qu’ils fréquentaient. «Mon cœur se brise pour les quatre adolescents et leurs familles», avait déclaré le maire de Miramichi, Adam Lordon.

Agression armée à Edmundston

Un dénommé Charles Potts, un Ontarien âgé de 34 ans bien connu des milieux policiers, a été arrêté à Edmundston après une opération policière digne, par moment, d’une scène du Far West. L’homme était recherché pour un crime commis dans un commerce de la ville, où à l’aide d’un fusil tronçonné de calibre 12, il aurait fait feu à bout portant sur un employé, le blessant légèrement. Une vingtaine d’heures plus tard, il était arrêté, non sans peine, après une poursuite judiciaire qui s’est terminée lorsqu’un policier lui a tiré dessus parce qu’il aurait quitté sa voiture avec une arme à feu à la main. Remis de ses blessures, il fait face à la justice.

Trois femmes de Lamèque perdent la vie à Bathurst

Consternation et lourde tristesse sur l’Île Lamèque alors que Soeur Gisèle Turgeon, âgée de 88 ans, soeur Annette Haché, 75 ans, et Régine Beaudin, 64 ans, ont perdu la vie lorsque le véhicule dans lequel elles prenaient place en compagnie de deux autres personnes a été heurté de plein fouet par un camion-remorque sur la route 11, à Bathurst. Les funérailles conjointes des deux sœurs membres de la Congrégation des Religieuses de Jésus-Marie ont eu lieu en l’église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque. Avant d’être portées à leur dernier repos, elles ont été exposées en chapelle ardente.

Double homicide à Dieppe

Il y a eu plusieurs crimes violents dans le Grand Moncton en 2019, mais aucun n’a provoqué autant de colère, de sympathie, et d’inquiétudes que le double homicide survenu en septembre sur la rue Amirault, à Dieppe. Un couple âgé apparemment sans histoire a été retrouvé sans vie dans sa maison. Il s’agit de Bernard Saulnier, âgé de 78 ans, et de sa conjointe, Rose-Marie Saulnier, âgée de 76 ans. La GRC donne peu de détails sur l’enquête en cours, mais précise que le crime n’a pas été commis au hasard et recherche les conducteurs de deux automobiles qui ont été vues dans le voisinage avant que l’on retrouve les corps. Aucun suspect n’a encore été arrêté.

Trois étudiants internationaux perdent la vie à Moncton

Triste sort pour trois étudiants étrangers qui étudiaient à Saint-Jean. Ils ont trouvé la mort dans un accident de la route lorsque le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a effectué plusieurs tonneaux sur l’autoroute 2 à la hauteur de Moncton. Les trois victimes, deux âgées de 24 ans et une de 29 ans, ont été expulsées du véhicule lors de l’accident. La vitesse serait en cause. Le conducteur fait face à la justice.