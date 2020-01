La municipalité d’Atholville en quête d’eau potable

La municipalité d’Atholville se mettra à la recherche d’une nouvelle source d’eau potable au cours des prochains mois.

Actuellement, celle-ci peut compter sur cinq puits d’eau potable. Toutefois, trois d’entre eux seront fermés en raison de risque possible de contamination lié aux différents développements commerciaux actuels et à venir puisque ces trois puits se trouvent dans les limites du secteur commercial, à deux pas du Canadian Tire.

C’est d’ailleurs à la suite de l’agrandissement de ce dernier commerce que la municipalité avait promis de se pencher sur la question de l’eau potable. Le conseil s’était donné trois ans pour régler le dossier. L’échéance arrive rapidement.

La municipalité avait trois options sur la table: ne plus développer son secteur commercial afin de préserver les puits existants, devenir cliente occasionnelle des communautés voisines (Campbellton et Tide Head), ou tout bonnement tenter de trouver d’autres sources d’eau potable.

D’emblée, l’idée de mettre une croix sur le développement commercial a été balayée du revers de la main, la municipalité ne voulant pas limiter ses options dans l’un des secteurs les plus en vue de la région pour l’implantation de commerces.

«On n’a pas le choix de fermer ces puits si l’on veut continuer à faire du développement commercial dans notre municipalité. C’est une question de salubrité, car il pourrait y avoir des déversements. On retrouve déjà dans cette zone un concessionnaire automobile, un centre commercial, un magasin à grande surface (Canadian Tire) qui possède un garage et qui vend des huiles et autres produits chimiques. Il y a donc des risques existants», explique le maire.

La solution la plus simple selon lui serait de s’entendre avec ses deux voisines puisque les réseaux d’eau sont déjà interconnectés et qu’il y a amplement d’eau pour les trois communautés. Une demande a été logée à cet effet à la Ville de Campbellton, puis approuvée sous conditions.

Mais depuis, les choses traînent en longueur selon M. Soucy et le village n’a pas le luxe d’attendre plus longtemps.

«Ça fait plus d’un an maintenant que nous avons entrepris nos démarches et nous n’avons toujours pas eu de réponse. Ils n’ont pas fermé la porte et on serait très content de pouvoir s’entendre. Ça nous ôterait un stress des épaules tout en leur donnant un revenu additionnel. Mais le temps commence à manquer cruellement. Le statu quo est impossible alors on doit bouger rapidement en 2020», exprime M. Soucy.

À défaut de pouvoir compter sur Campbellton comme source d’approvisionnement, la municipalité d’Atholville prévoit aller de l’avant avec sa troisième option, soit faire appel à un hydrogéologue. Son mandat sera d’identifier des sources d’eau potable à l’intérieur des limites de la municipalité, mais à l’extérieur du secteur commercial. À elle seule, cette recherche pourrait coûter près de 50 000$ à la municipalité, sinon plus.

«Nos ingénieurs sont actuellement à la recherche d’un expert dans ce domaine. Rien n’est encore signé, ce qui signifie que des ententes entre nos voisines sont toujours possibles. Mais si ça n’arrive pas, nous pourrons nous tourner vers cette option. On a déjà une idée d’où nous pourrions puiser notre eau, mais il faut plusieurs confirmations, comme la qualité et les quantités disponibles», souligne le maire.