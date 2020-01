La municipalité de Tide Head aura un nouveau maire en 2020

Le poste de maire sera bientôt disponible dans la municipalité de Tide Head au Restigouche alors que l’actuel titulaire de l’emploi, Randy Hunter, confirme qu’il ne briguera pas un quatrième mandat.

2020 sera une année d’élection au niveau municipal. À l’aube du scrutin, qui doit avoir lieu en mai prochain, plusieurs élus ont commencé à dévoiler leurs cartes alors que d’autres préfèrent faire durer le suspens.

Au Restigouche, les maires d’Eel River de Dundee, d’Atholville et de Dalhousie ont déjà fait savoir qu’ils solliciteront un autre mandat. À l’inverse, le maire de Tide Head, Randy Hunter, vient d’annoncer qu’il ne sera pas de la course.

Vétéran comptant trois mandats consécutifs à son actif, il estime que le temps est venu de passer à autre chose.

«Après 12 années comme maire, je crois que le village est dû pour du sang neuf. Et personnellement, je suis prêt à passer à autre chose», confie ce dernier, avouant que la dernière année – qui a notamment vu le village perdre son école primaire – a été passablement difficile à digérer.

Enseignant à la retraite, qui a œuvré dans le système pendant 34 années, M. Hunter avoue qu’il vise plutôt un poste au sein du conseil d’éducation du District scolaire anglophone Nord. Il soutient néanmoins que cette décision n’a rien à voir avec la fermeture de l’école de sa communauté.

«J’ai une expérience certaine en éducation, c’est un secteur que j’affectionne. Je sais quels sont les besoins dans les classes et les écoles, je crois donc que j’ai quelque chose à offrir. Cela dit, cette décision n’est pas motivée par la fermeture de notre école, et ce, même si je me suis battu pour qu’elle demeure ouverte. Mais il faut être réaliste, dans le contexte actuel, la fermeture était inévitable à long terme. Ce qui m’a surtout déçu, c’est tout ce qui a entouré cette décision. Tout ce processus a été très frustrant pour Tide Head», exprime le maire.

«Maintenir les services»

Pour ce qui est de son bilan à la barre de Tide Head, M. Hunter se dit relativement satisfait du travail abattu lors de ces douze années.

«Je n’ai jamais eu d’agenda personnel, mon objectif était simplement de maintenir les services tout en faisant en sorte que les coûts aux citoyens demeurent acceptables. On a accompli beaucoup de belles choses au cours de ces années, des choses qui ont contribué à faire avancer la municipalité, et toute notre équipe peut en être fière», estime-t-il, avouant par contre que la tâche ne cesse de s’alourdir pour les élus.

«C’est de plus en plus difficile de faire des gains pour nos communautés. Les gouvernements rejettent toujours davantage de responsabilités sur nos épaules, mais l’argent ne suit pas. On doit constamment se battre contre eux pour obtenir de l’aide et ça, c’est fatigant», déplore-t-il.

Dans ce contexte, celui-ci croit que les municipalités du Restigouche – sans nécessairement opter pour la fusion – devront se serrer les coudes et apprendre à collaborer encore davantage.

«Nos communautés n’ont plus le luxe de travailler de façon indépendante l’une de l’autre. On doit travailler ensemble davantage, régionaliser des services, veiller collectivement à ce que certaines infrastructures régionales – par exemple le Centre civique de Campbellton et l’aéroport de Charlo – puissent continuer de fonctionner. Sans cela, on court à notre perte», prévient-il.