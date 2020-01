Les frères Fortin vous aident à adopter de nouvelles habitudes de vie

En ce début de 2020, nombreux sont ceux qui souhaitent prendre en main leur santé. Mathieu et Sylvain Fortin veulent aider les gens à garder leurs bonnes résolutions.

Depuis quelques années, les frères Fortin, originaires de Bathurst, mènent leur propre entreprise afin d’aider les gens à atteindre leurs objectifs.

À la fin janvier et au début de février, les frères Fortin seront en tournée au Nouveau-Brunswick pour donner des conférences sous le thème Fini de niaiser, j’améliore ma santé. Un troisième conférencier se joindra à eux, soit Étienne «Tony Cee» Chartrand, originaire de la région de Hawkesbury, en Ontario. Ils seront dans plusieurs villes du Québec en mars.

Les trois coachs souhaitent donner des trucs à ceux qui aimeraient prendre leur santé en main.

Il y a quelques années, Mathieu Fortin, qui habite aujourd’hui à Caraquet avec son épouse et ses enfants, se trouvait dans une situation semblable à celle de plusieurs autres en ce début d’année. L’architecte de formation n’aimait pas du tout la direction que prenait sa vie.

«Je travaillais trop. Il n’était pas rare que je quitte le bureau à minuit. J’avais développé une dépendance à l’alcool. J’avais de mauvaises habitudes de sommeil. Je consommais plusieurs cafés par jour. Je me regardais dans le miroir et à un moment, il y a eu un déclic. Je n’avais plus envie d’être cette personne. Mes enfants ont beaucoup été à l’origine du déclic. Comment pouvais-je donner un bon exemple à mes enfants si je ne pouvais même pas m’accepter comme personne?»

Même s’il en avait perdu l’habitude, Mathieu Fortin s’est de nouveau tourné vers l’activité physique pour tenter de se remettre sur les rails. Il a recommencé à s’entraîner pour des épreuves de haut niveau.

«Après quelques années, j’ai trouvé un meilleur équilibre. Quand j’étais plus jeune, j’avais fait un marathon, mais ça faisait un bon 10 ans que je n’avais pas vraiment été actif. J’avais 40 livres à perdre, donc j’ai décidé de me remettre là-dedans. J’ai perdu le poids, brisé mes habitudes de consommation et j’ai commencé à mieux dormir. Au travail, j’ai commencé à refuser les heures supplémentaires à exagération. Je faisais bien mon travail, mais quand c’était le temps de partir, je m’en allais.»

Parallèlement à tout cela, son frère Sylvain, un ancien militaire, vivait aussi des épreuves personnelles. Lui aussi a retrouvé un bon équilibre grâce à l’activité physique.

Même si Sylvain Fortin habite aujourd’hui dans la région de Montréal, les deux frères ont décidé de concrétiser un projet de longue date, soit de devenir des coachs en santé. Ils font maintenant ce travail à temps plein.

«En raison de nos carrières, nous n’étions jamais dans la même ville, mais c’est quelque chose qui est resté dans notre esprit», dit Mathieu Fortin.

Amélioration de soi

Afin d’aider les autres, les Fortin misent sur l’amélioration de soi pour que les gens adoptent enfin, une fois pour toutes, de nouvelles habitudes de vie.

«En partant, on voulait s’assurer que ce n’était pas seulement théorique notre affaire. Par exemple, sur YouTube, on peut en apprendre énormément sur le développement personnel, ça n’en finit plus, mais si on absorbe seulement de l’information, on ne va nulle part avec ça. Il faut faire les premiers pas et implanter quelque chose. À nos conférences, les gens ne viennent pas seulement consommer de l’information, on veut qu’ils sortent avec des trucs qu’ils peuvent mettre en application dès le lendemain. On veut dire que cette fois, ça va marcher.»

Après quelques années dans le milieu, Mathieu Fortin constate régulièrement la même erreur commune, surtout au début de la mise en place d’un programme d’exercice.

«Les gens veulent souvent en faire trop, trop vite. Peu importe ce qu’on entreprend, que ce soit un régime ou un programme d’activité physique, les gens veulent souvent que le changement ait lieu du jour au lendemain. C’est pratiquement une recette pour l’échec.»

Le sportif croit dans l’importance de parler de ses objectifs personnels avec son entourage immédiat.

«Une personne qui essaie de mieux manger, ça peut avoir un impact sur la façon dont mange son conjoint, sa conjointe et ses enfants. Ils n’ont pas demandé à faire ces changements. D’une manière, ils subissent les choix de l’autre, alors c’est donc super important d’en parler avec sa famille et de leur expliquer.»