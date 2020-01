N.-B.: moins de 20% des immigrants parlent français

Année après année, la province n’atteint pas sa cible en matière d’immigration francophone. En 2018, les nouveaux résidents permanents francophones ne représentaient que 19% des immigrants admis aux programmes d’immigration du Nouveau-Brunswick.

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail souhaite que 33% des immigrants parlent la langue de Molière d’ici 2024. Cette proportion doit permettre à la province de maintenir le ratio démographique actuel (selon le recensement de 2016, 32,3% des Néo-Brunswickois ont le français comme langue maternelle).

Sauf que, le gouvernement précédent s’était déjà donné cette cible, et avait pour ambition de l’atteindre en 2020. Le plan d’action du gouvernement Gallant en matière d’immigration francophone prévoyait aussi la participation de la province à au moins trois activités annuelles de recrutement.

Dans son nouveau plan d’accroissement démographique, Fredericton se donne uniquement l’objectif de «s’associer aux autres provinces de l’Atlantique pour participer à trois missions de recrutement internationales chaque année, dont une axée sur l’immigration francophone».

Christophe Traisnel, chercheur associé à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, rappelle qu’au Canada, les immigrants sont d’abord sélectionnés pour des raisons économiques plus que culturelles.

«On est loin du chiffre parce que le facteur linguistique n’est pas le seul facteur qui détermine la sélection d’un candidat: sa formation, les besoins du marché du travail entrent aussi en jeu», souligne-t-il.

Depuis quelques années, dans un effort d’attirer plus des candidats francophones, la province a mis sur pied ce qu’elle nomme «l’Initiative stratégique». Il s’agit d’une mesure asymétrique qui lui permet de sélectionner des parlants français sans que ces derniers ne satisfassent toutes les conditions ordinaires du Programme des candidats. Pour certains programmes, des points supplémentaires sont octroyés aux candidats ayant de solides compétences en français.

Un problème d’image?

Le Nouveau-Brunswick participe également chaque année au forum Destination Canada qui permet à des candidats français et belges d’en apprendre davantage sur les occasions qui existent pour vivre et travailler en français à travers le Canada «Ces efforts portent leurs fruits, mais peut-être pas suffisamment», observe M. Traisnel.

«Les provinces à l’extérieur du Québec font-elles suffisamment d’effort pour explorer certains bassins de population francophones? Ce ne sont pas les candidats à l’immigration francophone qui manquent dans le monde. Mais est-ce qu’on fait tous les efforts nécessaires pour les recruter?»

Autre défi, le Nouveau-Brunswick reste très peu connu à l’étranger. Véronic Thériault, coordonnatrice du réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, reconnaît que la région a encore du travail à faire en terme de promotion.

«Ce n’est pas la première province à laquelle pense la personne qui veut s’installer au Canada. Mais dans les salons d’immigration, on voit que les gens commencent à nous situer», dit-elle.

Les immigrants francophones s’installent surtout dans les villes comme Montréal, Québec et Ottawa, note Christophe Traisnel. «Quand on rencontre des immigrants, certains nous disent qu’ils ont été surpris par le fait qu’on parlait français à l’extérieur du Québec.»

Obstacles à l’intégration

Dans une étude publiée en mars 2019, le professeur de sciences politiques à l’Université de Moncton dresse le portrait des immigrants francophones en Acadie et retranscrit les expériences vécues par ces derniers.

On peut y lire que sans un travail bien rémunéré équivalant à ses compétences, l’intégration à long terme d’un nouvel arrivant est compromise. La méconnaissance ou le désintérêt de certains employeurs quant aux processus d’immigration, et la difficile reconnaissance des diplômes et des expériences professionnelles antérieures, posent parfois problème.

«Quand on pensait pouvoir immigrer et trouver un emploi facilement grâce à ses diplômes et qu’on s’aperçoit sur place qu’on nous demande des équivalences ou des formations complémentaires qui peuvent durer un, deux ou trois ans, c’est quelque chose de profondément frustrant», mentionne M. Traisnel.

Par ailleurs, le discours tenu auprès des candidats à l’immigration au sujet de la langue peut être trompeur et alimenter des espoirs déçus. Au Nouveau-Brunswick, les nouveaux arrivants se concentrent dans les milieux urbains du sud de la province, où la maîtrise de l’anglais est bien souvent nécessaire pour décrocher un emploi.

«Avant d’arriver sur place, on peut penser que tous les Néo-Brunswickois sont bilingues, explique l’universitaire. Si vous immigrez à Saint-Jean ou à Caraquet, vous ne serez pas confronté au même bilinguisme. Pourtant, on en parle parfois de manière unilinéaire à l’extérieur.»