Tracadie réussit à adopter son budget: pas de hausse de taxes

Le directeur général Daniel Hachey et le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier, avant la réunion extraordinaire portant sur le budget 2020, lundi. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

La troisième fois aura été la bonne pour la Municipalité régionale de Tracadie. Les élus ont finalement adopté un budget de 14,2 millions $ avec, surtout, aucune hausse de taxe foncière, autant dans les deux quartiers urbains que dans les six ruraux.

Cela ne veut pas dire par contre que cela a passé comme du beurre dans la poêle. Le ton a souvent monté entre le maire Denis Losier et quelques conseillers durant les délibérations de la réunion extraordinaire de lundi soir.

En refusant de refiler la facture aux citoyens, les élus auront maintenant la lourde tâche de trouver des économies de 620 000$ dans la prochaine année, ce qui représente plus de 4% du budget des fonds généraux. Les dépenses de chaque département seront passées au crible.

Pendant près de 40 minutes, les élus ont débattu, parfois avec vigueur, sur la pertinence ou non d’imposer un nouveau fardeau fiscal aux contribuables de la ville.

Certains, dont le maire, ont défendu bec et ongle le point d’épargner les citoyens, après une année 2019 qui a vu une hausse de 11 cents, à 1,50$ par 100 $ d’évaluation, dans les deux quartiers de ce qui était auparavant Tracadie-Sheila et de 14 à 18 cents (0,90$) dans les six quartiers des anciens DSL du Grand Tracadie.

Dès le départ, le conseiller Yolan Thomas a donné le ton, en dénonçant le fait qu’il avait reçu à la dernière minute un cinquième scénario de budget aux quatre précédemment présentés vendredi, lors de la convocation. Il a contesté certaines ébauches qui ne suggéraient une hausse que dans les quartiers ruraux.

Ces scénarios contenaient une hausse d’évaluation foncière 1) sans hausse de taxe foncière, 2) avec une hausse de taxe d’un cent dans les quartiers ruraux, 3) avec une hausse de taxe d’un cent dans tous les quartiers, 4) avec une hausse de taxe de deux cents dans les quartiers ruraux ou 5) avec une hausse de taxe de deux cents dans tous les quartiers.

On est loin des deux premières propositions qui étaient sur la table, il y a un mois, la première étant un budget sans hausse de taxe et la deuxième suggérant une augmentation de deux cents partout.

«Je réitère ma position en tant que maire de ne pas imposer une nouvelle hausse de taxes à nos citoyens. Ils ont droit à un répit après les augmentations de 2019», a indiqué Denis Losier, dont la moutarde a monté au nez à quelques reprises.

Après un débat parfois houleux, le vote a vu un seul conseiller – Brian L. Comeau – s’opposer au budget.

La conseillère Ginette Brideau-Kervin a questionné le conseil sur des frais de plus de 930 000$ en consultations diverses depuis 2016 à la MRT.

Philippe Ferguson a fait remarquer que l’augmentation de l’évaluation foncière imposée par la province va faire augmenter la facture de toute façon et qu’il aurait alors été très mal vu de hausser les taxes foncières à quelques mois des élections. Il a aussi noté que la MRT aura à renégocier sous peu des conventions collectives et que le projet pilote de la brigade de pompiers arrive à terme. Il a également averti ses collègues que la question du transfert de la gestion des routes provinciales à la municipalité n’est pas encore complétée.

«Cette bombe nous pend au bout du nez», a-t-il signalé.

La situation du budget sera assurément inscrite à l’horaire de la prochaine réunion publique, prévue lundi.