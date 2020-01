Lotto Max: 95 millions $ à l’enjeu mardi

Un gros lot record de 70 millions $ sera encore offert au tirage de la loterie Lotto Max, mardi soir, car il n’a pas été gagné vendredi dernier.

La cagnotte totale atteindra cette fois environ 95 millions $; elle sera aussi constituée de 25 lots d’approximativement 1 million $ chacun.

Lors du tirage de vendredi , les détenteurs de cinq billets qui affichaient six des sept numéros chanceux en plus du numéro complémentaire ont gagné plus de 143 000 $ chacun. Sans le numéro complémentaire, six des sept chiffres chanceux ont permis aux détenteurs de 154 billets de gagner près de 4300 $ chacun.

Lors du tirage de vendredi, un billet arborant les numéros gagnants d’un lot boni maxmillion a été vendu à Dieppe. Le gagnant devra toutefois partager le prix de 1 million $ avec un citoyen ayant acheté son billet en Ontario.