Une tempête se dirige vers les Maritimes, mais devrait éviter le N.-B.

Une autre tempête de neige se dirige vers le Canada atlantique.

Environnement Canada a émis des avertissements de chutes de neige pour une grande partie de la Nouvelle-Écosse, indiquant qu’entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendus mercredi – avec des rafales du nord atteignant 70 km/h.

Les automobilistes pourront s’attendre à une visibilité réduite par la poudrerie tout au long de la journée et à des niveaux d’eau plus élevés que la normale à la marée haute, mercredi, le long de la côte de l’île du Cap-Breton et du littoral sud du golfe du Saint-Laurent.

Alors que le Nouveau-Brunswick devrait échapper à la tempête, des bulletins météorologiques spéciaux ont été publiés pour l’est de l’Île-du-Prince-Édouard et l’ensemble de Terre-Neuve.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les comtés de Kings et de Queens peuvent s’attendre à environ 10 centimètres de neige.

Quant à Terre-Neuve, une grande partie de la province peut s’attendre à 10 à 20 centimètres supplémentaires de poudrerie d’ici jeudi, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h.

Plus de 40 centimètres de neige sont tombés lundi dans l’est de Terre-Neuve.

Le Nouveau-Brunswick devrait tout de même recevoir un peu de neige, mercredi. Météomédia prévoit des accumulations pouvant atteindre 10 cm dans le comté de Kent et le Sud-Est. La Péninsule acadienne ainsi que les régions de Miramichi, de Saint-Jean, de Fredericton et Chaleur devraient pour leur part recevoir un peu moins de 5 cm de neige. Le Nord-Ouest et le Restigouche s’en tireront avec moins de 1 cm.