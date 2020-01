Accusé d’avoir eu en sa possession de nombreux véhicules volés

Un homme arrêté en novembre en lien avec des vols de VTT fait maintenant face à plusieurs accusations reliées à la possession de véhicules volés.

Christopher Todd Larade, un homme de 34 ans qui n’a pas d’adresse fixe, a comparu brièvement en Cour provinciale à Moncton, mardi après-midi.

L’avocat de la défense, Martin Goguen, a expliqué au juge Luc J. Labonté qu’il avait besoin de temps pour discuter des accusations avec le procureur à la lumière de nouvelles informations.

L’accusé a renoncé à son audience de libération conditionnelle pour l’instant, et il sera de retour en cour le 4 février. Il a aussi renoncé à ce que le juge lise ses accusations, qui sont nombreuses.

En effet, plus de 70 accusations pèsent actuellement contre M. Larade, mais plusieurs d’entre elles seront vraisemblablement retirées par la Couronne avant sa prochaine comparution.

Il y a également des accusations qui se retrouvent à deux reprises dans son dossier, ce qui signifie normalement qu’elles seront éliminées.

Seize nouvelles accusations ont été déposées par la procureure mardi, dont la plupart relèvent de la possession d’objets criminellement obtenus.

Il est accusé de possession d’un camion Dodge Ram 2019, d’une Audi Q5 2015, d’un camion Ford F150 2014, d’une GMC Envoy, d’une plaque d’immatriculation de la Nouvelle-Écosse au nom de David Clark et de deux plaques du Nouveau-Brunswick aux noms de Richard Melanson et William Morice. Ces infractions se seraient produites entre septembre et décembre 2019.

La plupart d’entre elles sont des infractions punissables sur acte d’accusation, des offenses qui sont généralement moins graves que des accusations criminelles.

Parmi les autres accusations déposées, on retrouve plusieurs autres allégations de possession de voitures appartenant à d’autres personnes, dont une Cadillac Escalade 2008 appartenant au détaillant Impact Auto de Moncton, et un camion Ford F150 2016 appartenant à ADESA Moncton, une entreprise de vente de voitures d’occasion.

Selon une accusation qui remonte au 26 octobre, il se serait aussi introduit par effraction chez ADESA marketing, et y aurait commis un vol.

Il aurait aussi résisté à des agents de la paix et brisé une promesse de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite.

De plus, il est accusé de possession d’une tente-roulotte Bonair 1977 appartenant à James Horsman à deux reprises entre le 15 septembre et le 22 octobre 2019.

Le 23 septembre, il aurait aussi conduit un véhicule à moteur sans y apporter le soin et l’attention voulus, et aurait conduit alors que ses droits de conducteur étaient suspendus.

M. Larade aurait aussi volé de l’essence à un dépanneur Circle K Irving à Moncton, le 4 septembre.

En octobre, il se serait livré à des voies de fait contre Cherylyn Steeves.

Il a été arrêté en novembre dernier lors d’une perquisition de la GRC, qui enquêtait sur des vols de VTT à Aulac, près de Sackville.

Les policiers ont découvert 10 véhicules tout terrain qui avaient été signalés volés, d’une valeur totale d’environ 40 000$.

Il était l’une des quatre personnes arrêtées lors de cet incident, et faisait alors face à six accusations de bris de probation.