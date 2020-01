Français langue seconde: Cardy veut repenser le système

«Ce serait honteux de continuer à faire la même chose même si ça ne marche pas», soutient le ministre de l’Éducation et du Développement de la Petite enfance à propos du programme d’immersion française.

Dominic Cardy ne se satisfait pas de l’enseignement de la langue de Molière dans les écoles anglophones du Nouveau-Brunswick, évoquant «des résultats gênants pour une province bilingue».

Contrairement à ce qu’avait titré le Telegraph Journal, son gouvernement n’a pas l’intention pour le moment d’abolir le programme d’immersion française offert par 125 des 212 établissements scolaires anglophones.

Le ministre prévoit plutôt la mise en place d’un projet pilote en septembre dans 12 écoles, afin d’expérimenter diverses méthodes d’apprentissage et modèles de prestation des programmes.

Les contours de ce projet restent à préciser et les établissements ciblés ne sont pas non plus connus. Ces derniers adopteraient «un seul programme adopté sur une base volontaire», explique le ministre Cardy.

«Si les résultats sont meilleurs, on pourra considérer inclure d’autres écoles et changer le système en grand», avance-t-il. Selon lui, le modèle actuel a eu pour effet de concentrer la majorité des élèves ayant des défis d’apprentissage et de comportements dans des classes hors du système d’immersion. L’accès à une école offrant le programme d’immersion est également plus difficile dans certaines régions.

L’an dernier, la vérificatrice générale Kim MacPherson s’était interrogée sur l’efficacité du programme. Elle avait constaté que sur les 1624 élèves inscrits en 2005, 75% avaient abandonné le programme à la fin du secondaire, et que 10% seulement pouvaient être considérés bilingues.

Dominic Cardy voit dans l’augmentation du taux de bilinguisme un remède aux divisions linguistiques. L’école doit jouer ce rôle, martèle le politicien.

«Il est temps de lancer une discussion pour donner aux jeunes anglophones l’expérience de vivre en français. Notre premier ministre a travaillé des années pour une entreprise basée au Nouveau-Brunswick, mais avant d’être élu, il n’a jamais eu l’occasion de nouer le dialogue avec la population francophone. C’est ça qui manque actuellement. On doit aborder cette question pour que, dans 20 ans, on n’ait plus les mêmes discussions sur les tensions linguistiques et culturelles», lance-t-il.

«La formation en deuxième langue, ce n’est pas seulement une question académique, c’est une question de rapprocher les deux communautés tout en respectant l’histoire de chacune. On a manqué beaucoup d’occasions de créer une identité vraiment bilingue, plus forte et unie qu’elle ne l’est aujourd’hui.»

Autre défi, les districts scolaires sont confrontés à une pénurie d’enseignants en langue seconde. Pour s’y attaquer, Dominic Cardy dit vouloir miser sur l’immigration et faciliter la reconnaissance des qualifications d’enseignants étrangers.

«Presque chaque semaine, je reçois un courriel de quelqu’un qui veut s’installer ici et devenir enseignant au Nouveau-Brunswick, mais rencontre des obstacles. Bien souvent, ils décident d’abandonner leur rêve. C’est effrayant.»

Le programme d’immersion a ses défenseurs

En 2017, le gouvernement Gallant avait fait passé le point d’entrée des élèves anglophones en immersion française à la première année. Après avoir un temps envisagé de retarder l’entrée des élèves dans le programme, le gouvernement Higgs a finalement annoncé en mai dernier qu’il maintiendrait le statu quo.

Gérald Arseneault, président de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, souhaite que le point d’entrée demeure la première année.

«Les études montrent que plus tôt on commence une seconde langue, meilleur est l’apprentissage. Je dirais qu’il manque une volonté politique de promouvoir la langue, de démontrer qu’elle est importante.»

M. Arseneault, qui a travaillé plus de 20 ans pour le programme d’immersion française, estime qu’il s’agit d’un excellent outil.

«Le système fonctionne bien, les jeunes sortent avec un niveau plus qu’acceptable.»

À ses yeux, le problème réside plutôt dans le fait que l’enseignement en français, qui représente 90% du temps passé en salle de classe en première et deuxième année, chute à 25% pour les élèves de 11e et 12e années.

Du côté de la New Brunswick Teachers’ Association (qui représente les enseignants des trois districts anglophones) on refuse de se positionner sur les mesures à prendre.

«Pour nous, chaque enfant a le droit à un programme fort en langue seconde, il faut s’assurer d’avoir des programmes équitables et accessibles pour tous les citoyens», souligne tout de même son président Rick Cumming, qui reconnaît que le modèle d’immersion «peut être amélioré».

Brian Gallant ajoute son grain de sel

Après être resté à l’écart de la politique provinciale depuis quelques mois, l’ancien premier ministre Brian Gallant est intervenu dans le débat entourant le programme d’immersion mercredi.

Dans une publication publiée sur sa page Facebook, il rappelle les recommandations qu’il avait faites à ce sujet l’hiver dernier dans un rapport portant sur les tensions linguistiques dans la province, avant de quitter son poste de chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick.

Le document, réalisé au terme d’une tournée de consultations auprès d’une centaine de dirigeants communautaires, soulignait notamment la nécessité de fournir aux élèves en immersion française plus d’occasions de pratiquer le français.

«Quelques participants et participantes ont suggéré que des groupes comme Canadian Parents for French offrent des ressources, des activités et des occasions afin d’aider les élèves en immersion française à pratiquer le français pendant et après leurs études. Il a également été recommandé de mettre en place un programme permettant aux élèves d’immersion française de faire un échange d’un semestre dans une école francophone, entendu que l’élève s’engage à parler exclusivement français pendant ses études.»

Brian Gallant recommandait également que la province s’associe à une ou plusieurs universités pour créer un baccalauréat spécialisé en immersion et le maintien du point d’entrée en première année.