Expropriés de Kouchibouguac: le juge Ouellette ne se récusera pas

Le juge Jean-Paul Ouellette ne se retirera pas de la cause qui oppose les expropriés de Kouchibouguac aux gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada. Il ordonne aussi aux expropriés de verser immédiatement 6000$ aux gouvernements.

Par l’entremise de leur avocat, les signataires du recours collectif avaient demandé au juge de se récuser puisqu’ils craignaient que ce dernier ait un parti pris dans l’affaire.

Cette crainte d’un biais personnel de la part du juge s’appuie sur un échange entre ce dernier et Michael Swinwood, l’avocat des expropriés, en septembre.

Lors de cet échange, le juge a dit que Jackie Vautour «ne sonnait pas comme un aborigène» (does not sound like an aboriginal), et qu’il ne semblait pas avoir de droits métis ancestraux.

«On dirait que vous vous êtes formé une opinion sur la question», a dit Me Swinwood.

«J’écrirai ma décision dans le futur, monsieur. Je ne me suis pas formé d’opinion sur quoi que ce soit», a rétorqué le juge.

Le juge a lu sa décision sur sa propre récusation devant une petite foule réunie sur les bancs de la cour. Il a déterminé que les plaignants n’avaient pas pu prouver qu’il existait une appréhension raisonnable de biais de sa part.

Il a précisé que son commentaire envers Jackie Vautour ne démontrait pas qu’il avait pris une décision dans cette affaire. Selon lui, c’était plutôt une tentative d’inciter Michael Swinwood à en venir aux faits dans son argumentation.

Le juge a aussi affirmé qu’un affidavit présenté comme preuve dans la motion de récusation ne tenait pas compte du contexte de l’échange entre l’avocat et lui.

À la sortie du palais de justice, Edmond Vautour, fils de Jackie Vautour et membre du recours collectif, a réagi à la décision du juge.

«On s’attendait à ça, tout le monde s’attendait à la même décision, qu’il allait rester sur le banc. Ça démontre comment “bad” que c’est, le monde ne le veut pas là, et il reste pareil.»

Edmond Vautour affirme qu’il n’a pas l’intention de payer «un cent» des frais demandés par le juge et qu’il a l’intention de porter cette décision en appel.

Le juge Jean-Paul Ouellette occupe le poste de juge administratif, et il est donc chargé d’accélérer les démarches avant le procès qui opposera les expropriés aux gouvernements. Ce procès, qui sera présidé par un autre juge, devra alors déterminer si les familles expropriées de Kouchibouguac disposent de titres ancestraux métis.

L’avocat Michael Swinwood était à l’extérieur du pays jeudi. L’avocat Brian Murphy l’a donc remplacé au palais de justice de Moncton. Selon lui, le coût élevé des dépens démontre que le juge considère que cette motion était «très importante pour la justice.»

«Les clients sont plutôt choqués par le coût élevé des dépens», a dit Me Murphy.

Contacté par téléphone jeudi soir, Me Swinwood explique qu’il portera la décision en appel «le plus vite possible».

«Je ne suis pas d’accord avec ce que le juge a dit et avec les frais imposés. C’est une injustice totale.»

Il estime que les expropriés ne s’exposent pas à de quelconques mesures disciplinaires de la part des autorités s’ils ne paient pas les frais déterminés par la cour. ll a l’intention de demander une suspension de ces frais dans la demande d’appel.

Jackie Vautour, l’un des principaux plaignants dans ce recours collectif, n’était pas présent en Cour jeudi. Edmond Vautour affirme qu’il se porte bien.