La course à la mairie de Caraquet pourrait se faire à trois

Les électeurs de Caraquet pourraient être rapidement fixés sur les candidats qui chercheront à briguer la mairie au scrutin de mai. Le maire actuel, Kevin J. Haché, a confirmé jeudi à l’Acadie Nouvelle qu’il sera de cette lutte.

Outre l’actuel maire qui cherche à y aller d’un troisième mandat à la tête de la ville, l’ancien député provincial Bernard Thériault avoue réfléchir sérieusement à se lancer dans l’aventure. Il prévoit annoncer sa décision au plus tard au début de février, a-t-il confié au journal.

L’ancien conseiller municipal Gilles Lanteigne a déjà clairement affirmé ses intentions en décembre.

M. Haché a indiqué au journal que sa réflexion n’a pas été très longue.

«Je remets mon nom sur cette liste. Quand je me suis présenté aux élections provinciales en 2017, les gens m’ont donné leur appui si jamais je me représentais comme maire. Je suis satisfait du travail que nous avons fait depuis huit ans. Caraquet est sur la bonne voie, nous surveillons nos finances, nous ne faisons pas de vagues. Je veux poursuivre dans cette direction et ça me fera un réel plaisir de représenter ma ville pour les quatre prochaines années si les citoyens le désirent», a signifié le maire sortant, élu par acclamation en 2016.

Son idée de départ était de compléter deux mandats, mais M. Haché affirme toujours aimer cet engagement. Il remarque également que l’intérêt pour le siège de maire démontre la bonne santé de la municipalité.

«De voir autant de candidats intéressés me laisse entendre que Caraquet est une ville qui grouille et qu’on veut être à la barre d’un bateau qui navigue bien», estime cet avocat de profession.

Bernard Thériault prévoit indiquer également ses intentions assez rapidement.

«Je ne peux pas nier qu’il y a un intérêt de ma part, a révélé le politicien âgé de 64 ans. Je suis actuellement en période de réflexion et de consultations. La beauté d’une élection municipale est qu’on ne fait partie d’aucun parti politique. Je me suis engagé en politique pendant 35 ans et l’idée de servir ma communauté n’est pas totalement morte en moi. Je suis confortable dans ce domaine.»

Historien, ancien ministre sous le gouvernement libéral de Frank McKenna et chef de cabinet du premier ministre Shawn Graham, M. Thériault a aussi été conseiller spécial pour les affaires autochtones auprès du ministère fédéral des Pêches et des Océans.

Il admet que plusieurs personnes l’ont abordé au sujet de la mairie de Caraquet depuis quelques semaines.

«Je veux faire davantage et contribuer à amener notre communauté à un nouveau paradigme. Il faut regarder plus loin qu’un mandat de quatre ans et nos défis sont plus grands que la question de l’assiette fiscale. Nous devons regarder par-dessus l’actuel et regarder vers l’avenir dans plusieurs domaines, dont la dépopulation, l’immigration, l’environnement, la pêche, l’utilisation du territoire, etc.», a évalué celui qui reconnaît la grande qualité des candidats annoncé et potentiel au scrutin de mai.