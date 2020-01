Paulo Barbier: 55 années au service de sa clientèle à Edmundston

Même après tant d’années à manipuler rasoirs, ciseaux, peignes et autres essentiels à tout bon barbier, Léopold Couturier ne se lasse pas de coiffer et de jouer dans les cheveux de la clientèle qui se présente à son salon de la rue Victoria, à Edmundston.

Voilà 55 ans que le septuagénaire exerce le métier de barbier avec la même passion qui l’animait au milieu des années 1960, à une époque lointaine où Louis J. Robichaud régnait sur le Nouveau-Brunswick tout comme la Beatlemania sur l’Amérique…

L’aventure de Paulo Barbier, Léopold Couturier ne la regrette aucunement.

«J’ai toujours aimé le métier et jamais regretté ma décision d’être barbier. J’ai toujours eu une bonne et fidèle clientèle au rendez-vous. On s’attache à nos clients», raconte celui qui a décidé de quitter seul Edmundston à l’âge de 19 ans pour aller étudier la profession dans un collège de Bathurst, et ce malgré les avis très défavorables du paternel.

«Mon père était loin d’être d’accord, il faut dire que j’avais la chance comme lui d’occuper un emploi fort bien rémunéré chez Papiers Fraser. Ça ne me disait rien, ça ne sentait pas très bon dans l’usine et il y avait tellement de bruit qu’il fallait crier pour s’entendre! Après 10 ans, il a fini par comprendre que j’avais pris la bonne décision», se rappelle Léopold Couturier.

En mai 1967, l’apprenti barbier décida d’ouvrir son salon sur la rue Victoria, après avoir servi sous les ordres d’un autre barbier pendant un certain temps comme le voulait la règlementation de l’époque.

«Mon mentor, le barbier Réal Francoeur, m’a boudé pendant des mois quand j’ai décidé de partir!»

La tête remplie de souvenirs, il se souvient fort bien d’un certain M. Martin, son tout premier client servi avant de voler de ses propres ailes.

«J’étais un peu nerveux. Je l’avais avisé que j’étais un étudiant! Je n’avais quand même pas manqué mon coup avec lui!», a raconté fièrement Léopold Couturier.

À l’époque, il fallait débourser 1,25$ pour obtenir une coupe de cheveux chez un barbier à Edmundston.

Une période où le port des cheveux longs commençait tranquillement à être à la mode, au grand dam de celui qui commençait à peine à exercer sa profession.

«Cette mode des cheveux longs n’était pas trop bonne pour les affaires, les gens attendaient six mois avant de se faire couper les cheveux!», se souvient Léopold Couturier qui a tout de même traversé cette période sans trop se décourager.

«En plus des cheveux et des barbes longues, il y avait à ce moment 28 barbiers en ville. Nous ne sommes plus que trois maintenant à Edmundston», ajoute M. Couturier au sujet du métier qui se fait de plus en plus rare.

En fait il profita de cette période d’accalmie pour fonder sa famille.

L’une de ses filles a d’ailleurs suivi ses traces pour devenir coiffeuse.

L’aînée de la famille a ouvert son propre salon de coiffure au début des années 1990.

Fait inusité, le salon de coiffure Jo-Jo se situe tout juste à côté de Paulo Barbier, dans le même immeuble…

«Il n’y a pas de chicane de clients, chacun fait son affaire et voit à son profit», assure Léopold Couturier.

Malgré ses 75 ans bien sonnés, l’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour le vétéran barbier du Madawaska.

«J’ai abordé la question de la retraite à l’âge de 65 ans avec ma femme, mais les choses traînent depuis 10 ans… J’ai depuis au moins cessé de travailler les soirs et réduit les journées d’ouverture du salon à quatre jours par semaine, soit du mardi au vendredi.»

Encore aujourd’hui, Léopold Couturier sert ses clients sur la même chaise qu’il s’est procurée en 1967 pour la faramineuse somme à l’époque de 632$.

«J’ai changé le revêtement plusieurs fois, mais en plus de 50 ans, le mécanisme n’a jamais brisé et je n’ai jamais eu à faire réparer la chaise!»