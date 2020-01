Bonne nouvelle pour le Centre d’hébergement à Bathurst

Le Centre d’hébergement d’urgence à Bathurst sera désormais ouvert 24h sur 24h. Pour Kelsey Arsenault, la gestionnaire, il s’agit d’un rêve devenu réalité.

Depuis février 2010, le Centre d’hébergement d’urgence accueille des hommes, femmes et familles sans-abri.

Les chiffres montrent qu’entre avril 2018 et mars 2019, Mme Arsenault et son équipe ont procuré 1684 lits et 3902 repas aux plus démunis de la région, et ce, malgré les heures d’ouverture limitées.

«Ça fait 10 ans que nous sommes ouverts et ça fait 10 ans qu’on essaie d’être ouvert en permanence», a souligné la gestionnaire.

Le Centre fermait habituellement ses portes les jours de semaine de 8h30 à 16h30.

«En octobre dernier, nous avons fait la demande de fonds additionnels qui permettraient au centre de rester ouvert vingt-quatre heures par jour et sept jours par semaine», a précisé Mme Arseneault.

Cette requête fut récemment acceptée par un groupe de femmes autochtones du Nouveau-Brunswick. L’argent a été puisé dans un fonds destiné aux autochtones hors réserve, dans le cadre du programme fédéral «Vers un chez-soi: la stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance».

En retour, le centre a embauché une nouvelle employée d’origine autochtone.

Les 40 heures supplémentaires approuvées s’ajouteront aux 120 heures déjà sécurisées, faisant en sorte que le centre pourra fonctionner en tout temps.

«Nous sommes très contents, mais c’est sur que ça va venir avec des défis», a reconnu la gestionnaire.

«Par exemple, nous devons servir un repas de plus par jour, mais nous n’avons pas eu de nouveaux fonds pour ça.»

Pour l’instant, le centre compte s’appuyer sur d’autres organismes à but non lucratif de la région, tels que le Centre volontaire et le Centre communautaire, qui, eux, offrent déjà des dîners.

Mme Arseneault s’inquiète surtout pour l’indépendance des résidents qui pourront maintenant rester au centre d’hébergement plus longtemps sans devoir en sortir.

«Ça n’a jamais été fait, donc c’est sûr qu’on ne sait pas exactement à quoi s’attendre, mais on va faire de notre mieux.»

Le personnel du Centre d’hébergement n’offre pas seulement un toit aux sans-abri. Ils les aident à développer une autonomie en les accompagnant dans leur recherche d’emploi ou de logement, en les aidant à se déplacer ou encore à déposer une demande d’aide sociale.

Quel est le prochain grand rêve?, a-t-on demandé à Mme Arsenault.

«On aimerait vraiment agrandir le centre, a-t-elle répliqué sans hésiter. Faire des travaux pour pouvoir accommoder plus de gens, mais aussi séparer les hommes et les femmes.»

Les logements d’urgence, situés au 753 rue Assaff à Bathurst, peuvent actuellement accueillir 14 personnes à la fois.