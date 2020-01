Le Réseau de santé Vitalité est profondément déçu de la décision de l’arbitre qui a ordonné l’annulation de la prime consentie aux infirmiers et infirmières du Centre hospitalier Restigouche.

Cette prime de 5% a été mise en septembre 2019 par le réseau, non sans avoir préalablement été autorisée par le ministère de la Santé. Elle visait à pallier à la pénurie de personnel infirmier qui afflige le CHR et qui a d’ailleurs été décriée dans le rapport de l’ombud de la province, Charles Murray. Il s’agissait autant d’une mesure de recrutement que de rétention puisqu’elle s’appliquait également à l’ensemble des infirmiers actuels du CHR.

Mais cette solution de Vitalité a été contestée devant la Commission du travail et de l’emploi par le Syndicat des infirmiers et des infirmières du Nouveau-Brunswick (SIINB). Le 12 décembre dernier, l’arbitre de la Commission, Elizabeth MacPherson a donné raison au syndicat et demandé l’annulation de la prime. Selon elle, ce genre de modalité doit avoir lieu dans le cadre de négociations de travail.

Il faut préciser qu’aucun employé du CHR n’avait encore touché ladite prime puisqu’elle devait être remise au cours de l’année à la date d’anniversaire des infirmiers existants ou à la date d’anniversaire d’embauche pour les nouveaux venus.

Questionné sur le sujet, le PDG de Vitalité, Gilles Lanteigne, s’est dit extrêmement déçu par la décision non seulement de la juge, mais aussi du syndicat d’avoir contesté la mesure.

«On est très déçu, car nous avions trouvé une solution à une problématique bien précise. On connaît les problèmes de personnel au CHR, ça fait deux ans qu’on travaille d’arrache-pied pour essayer de transformer cet hôpital. On voulait reconnaître la particularité de ces employés et là on a un syndicat qui nous dit non. C’est la première fois dans ma carrière que je vois un syndicat refuser une augmentation», indique M. Lanteigne pour qui ce geste revient à nuire aux efforts de recrutement du réseau.

Celui-ci note que cette avenue (incitatifs pour le recrutement) avait été suggérée tant dans le rapport Murray que dans celui du Dr Georges Weber, l’expert embauché par la province pour vérifier la situation au CHR. En ce sens, le réseau suivait donc les recommandations des deux hommes.

Cette décision de l’arbitre n’est pas sans conséquence pour le réseau de santé puisqu’elle laisse désormais planer un doute sur la capacité de ce dernier à offrir des incitatifs salariaux afin de combler des besoins spécifiques et plus criants.

«C’est ce que l’on comprend de cette décision», dit M. Lanteigne.

«On sait qu’il y a des secteurs d’activités et des endroits dans la province où c’est plus facile de recruter du personnel. Nous, tout ce que nous voulions, c’était de mettre la table au même niveau pour tout le monde, pallier aux lacunes. Le syndicat n’a pas voulu en nous disant qu’il avait d’autres solutions, mais on n’a encore jamais vu ses solutions à ce jour», ajoute-t-il.

Alors, comment alors venir en aide aux hôpitaux et/ou régions ayant des problèmes de recrutement?

M. Lanteigne estime qu’il devra se tourner vers le gouvernement provincial, question de voir ce qui peut être fait à l’intérieur de la prochaine convention collective des infirmières.

Le SIINB est en négociation pour le renouvellement du contrat de travail de ses membres. M. Lanteigne entend bien convaincre le ministre de la Santé d’inclure une clause permettant à l’employeur d’offrir des primes spécifiques au besoin.

«Ça pourrait être pour aider à relever des défis dans certaines régions ou encore, comme dans ce cas-ci, dans certains hôpitaux ou spécialités précises. Ça restera à définir», note-t-il.