Disparition de Rolland Roy: les recherches actives interrompues temporairement

Après quatre jours de recherches intensives, les opérations pour retrouver Rolland Roy ont été mises en veille vendredi, question de brosser le bilan de la situation. La météo peu coopérative attendue pour les prochains jours pourrait par ailleurs grandement compliquer la reprise des efforts.

Il n’y avait ni plongeurs ni hélicoptère, vendredi à Dalhousie, pour tenter de localiser Rolland Roy, cet homme âgé de 63 ans dont la camionnette a été retrouvée submergée dans les eaux de la baie des Chaleurs, non loin du débarcadère du parc Inch Arran.

Cette absence ne signifie toutefois pas que les recherches sont formellement abandonnées.

«Nous n’avons pas encore pris la décision de cesser les démarches, mais aujourd’hui, il n’y effectivement aucune recherche active sur le terrain. On prend du recul afin d’effectuer une analyse complète du dossier, voir ce qui a été fait, si nous avons bien couvert le territoire, s’il y a des endroits que nous aurions manqués.»

«En fait, on veut prendre le temps de déterminer si tous les efforts raisonnables ont été faits pour retrouver le disparu», indique le sergent François Côté de la GRC de Campbellton.

Plus tôt cette semaine, la GRC a fait appel à deux reprises à une équipe de plongeurs afin de ratisser le fond des eaux dans le secteur où la camionnette s’est engouffrée. L’hélicoptère de la GRC a également été mis à contribution à quelques reprises. Jeudi, il a notamment patrouillé dans la zone de l’ancienne centrale thermique jusqu’à l’Île-aux-Hérons à Benjamin River, car c’est la direction des courants dominants.

«Nos plongeurs ont constaté qu’en raison des marées, les courants dans ce secteur étaient particulièrement forts. En une heure à peine mercredi, ils ont vu certaines de leurs bouées (avec poids) servant à marquer leurs zones de recherches dériver de près de deux kilomètres. C’est dire à quel point il y a du mouvement dans ce secteur et comment un corps peut être déplacé sur une grande distance en un court laps de temps», indique le policier

Le dernier survol en hélicoptère a également permis à l’équipe de recherche de prendre connaissance que les glaces commençaient à se former dans le secteur, ce qui risque de compliquer considérablement les efforts de recherches.

Le cocktail météo attendu pour les 36 prochaines heures n’a rien non plus d’encourageant: de la neige aujourd’hui, un mélange de pluie et neige demain, et des accumulations pouvant atteindre de 20 à 25 centimètres dimanche.

«Les chances sont malheureusement minces de reprendre les recherches dans ces conditions. Il faut dire qu’on est assez réalistes dans les efforts qui ont déjà été déployés, et plus le temps passe, plus il risque malheureusement d’être difficile de localiser M. Roy», souligne le sergent Côté.

La GRC demande par ailleurs toujours l’aide de la population afin d’obtenir le plus de détails possibles sur les déplacements, rencontres et conversations de M. Roy lors de la soirée du 3 janvier.

Résident de Gloucester Junction près de Bathurst, Rolland Roy a été aperçu pour la dernière fois aux alentours de 18h à Campbellton. Il se serait rendu dans la région de Dalhousie vers 1h du matin. Sa camionnette a été repérée quelques heures plus tard dans les eaux de la baie des Chaleurs. M. Roy mesure 6 pieds et pèse environ 185 livres. Il a les cheveux courts gris, les yeux bleus et porte des lunettes.