Hydro-Québec pourra écouler une partie de ses surplus au Nouveau-Brunswick dans le cadre d’un nouveau contrat d’approvisionnement, qui pourrait paver la voie à une hausse des exportations vers les provinces atlantiques.

D’ici 2040, le Nouveau-Brunswick achètera 47 térawattheures (TWh) d’énergie, ce qui représente une moyenne annuelle de plus de 2 TWh.

L’annonce a été effectuée vendredi, à la centrale hydroélectrique de Mactaquac, par le président-directeur général d’Hydro-Québec Éric Martel et le président-directeur général d’Énergie NB Gaëtan Thomas.

Québec et Fredericton vont également commencer à discuter en vue de la construction « d’interconnexions additionnelles » entre les deux provinces « dans le but d’accroître les exportations d’électricité vers les provinces atlantiques et les États-Unis », a-t-on annoncé.

En 2018, environ 7 % des exportations d’hydroélectricité de la société d’État ont été effectuées vers le Nouveau-Brunswick, qui importe de l’énergie québécoise depuis 2012.

Hydro-Québec a plus de 40 TWh d’énergie disponible – une quantité pouvant alimenter plus de quatre millions de foyers – pour exporter sur ses marchés voisins.

Par ailleurs, la société d’État collaborera avec Énergie NB dans le cadre des efforts visant à prolonger la vie utile de la centrale hydroélectrique de Mactaquac « au moins jusqu’en 2068 ».

Hydro-Québec offrira des services-conseils, effectuera des travaux de conception en plus d’assurer la supervision technique d’une partie du projet à l’égal de certains éléments en béton du complexe.