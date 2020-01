Pluie, neige et grésil: prudence sur les routes de la province!

Les conditions routières sont périlleuses ce week-end en Atlantique, avec l’arrivée d’un système dépressionnaire du sud des États-Unis qui laissera sur son passage d’importantes quantités de pluie verglaçante, de grésil et de neige.

Les déplacements étaient déjà difficiles samedi après-midi dans plusieurs secteurs du nord du Nouveau-Brunswick en raison de la pluie verglaçante. Plusieurs sorties de route ont été signalées.

Environnement Canada a émis des avertissements de neige pour la soirée et la nuit pour le centre et le nord de la province.

On prévoit entre 15 et 35 centimètres de neige et de grésil dans ces régions d’ici dimanche.

De 10 à 15 mm de pluie verglaçante et jusqu’à 10 cm de grésil sont prévues dans le sud du Nouveau-Brunswick et une grande partie de la Nouvelle-Écosse.

«La pluie persistera ce soir et cette nuit, puis se changera en pluie verglaçante tôt dimanche matin avant de se mêler de grésil sur les secteurs plus au centre dimanche après-midi.»

«Pour la région de Fundy et les secteurs sud-ouest, dimanche, les précipitations devraient surtout tomber sous forme de pluie verglaçante.»

L’agence prévoit également de fortes précipitations dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse du samedi soir au dimanche soir, avec la possibilité d’inondations soudaines et d’accumulation d’eau sur les routes.

À l’Île-du-Prince-Édouard, Environnement Canada affirme que les changements de température et les types de précipitations peuvent causer des conditions routières dangereuses, une mauvaise visibilité et des pannes de courant.