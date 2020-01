Mégaparc commercial: Tracadie dans une situation difficile

À lire aussi ...

Saviez-vous qu’il ne manque plus que six buts au Titan d’Acadie-Bathurst pour atteindre le plateau des 5000 en saison régulière depuis son déménagement à Bathurst en 1998? Des 4994 buts marqués jusqu’ici, 2783 l’ont été à domicile et 2211 dans les