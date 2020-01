Les microbrasseries du Nord sont-elles oubliées dans les épiceries?

Parmi les 55 microbrasseries du Nouveau-Brunswick, une dizaine se trouvent sur les étagères des supermarchés à Bathurst et dans la Péninsule acadienne. On aperçoit les noms Pumphouse, GrayStone, Trailway et Picaroons… mais qu’en est-il de nos canettes locales?

Dans la mer de produits provenant du sud de la province, du Québec et de l’Ontario, la microbrasserie Les brasseurs du Petit-Sault d’Edmundston a réussi à se tailler une place dans les rayons frais de nos épiceries.

Les produits de 13 Barrels, Four Rivers, les Fils du Roy et les Brasseux d’la Côte manquent toujours à l’appel.

L’Acadie Nouvelle a demandé à Alcool NB comment elle détermine quelles microbrasseries pourront vendre leurs produits en épicerie?

Tom Tremblay, un porte-parole, a énuméré trois critères.

«Le vendeur a-t-il participé à l’appel? La capacité de brassage peut-elle répondre à la demande d’un canal supplémentaire? Le volume de leurs ventes d’articles à travers la province est-il suffisant?»

M. Tremblay précise que la capacité de brassage requise est de 2500 hectolitres par année, soit 250 000 litres.

Il ne l’a pas mentionné, mais l’Acadie Nouvelle a appris que les bières doivent aussi être mises en canette et non en bouteille de verre afin de figurer sur les étagères du supermarché.

Cette restriction est celle qui a dissuadé Sébastien Roy, directeur général de la distillerie Fils du Roy, de poursuivre le premier processus d’appel en juillet.

«C’est certain que j’aimerais vraiment être dans les épiceries un jour», a-t-il reconnu.

«Mais nos bières sont toutes emballées dans de grosses bouteilles en verre et je crois que les canettes enlèveraient le look.»

M. Roy espère qu’Alcool NB et les épiceries amenderont éventuellement cette règle.

«Je suis optimiste…», a-t-il fait savoir.

À Tracadie, Denis Poirier, le directeur général des Brasseux d’la Côte, se prépare à déposer sa candidature lors du prochain processus d’appel d’offres.

L’an dernier, il aurait manqué sa chance, mais il ne compte pas laisser cette opportunité passer deux fois.

«Ils sont censés faire un deuxième appel en janvier», a-t-il noté.

Le représentant d’Alcool NB a confirmé, mercredi après-midi, que celui-ci devrait bel et bien se faire au cours des prochaines semaines.

M. Poirier assure que sa microbrasserie répond au critère de capacité et pourrait profiter des ventes en supermarchés.

«C’est un avantage pour le tourisme québécois. Là-bas, ils sont habitués à acheter leurs bières en épicerie», a-t-il soulevé.

«Ça permettrait aussi une bonne visibilité dans des endroits où il n’y a aucune succursale d’Alcool Nouveau-Brunswick.»

À Bathurst, René Legacy, le copropriétaire de Four Rivers, entreprend des démarches semblables.

Il s’est récemment procuré de nouveaux équipements dans le but d’augmenter sa capacité de production.

«Lors du premier appel d’offres, il y avait des critères que nous ne satisfaisions pas encore, a-t-il raconté. Mais on était pleinement conscients qu’il y en aurait d’autres. On s’est préparés en conséquence.»

M. Legacy ressort que les heures d’ouverture des supermarchés, un peu plus allongées que celles d’Alcool NB, représentent un avantage important.

«C’est une quarantaine de points de service de plus où vendre nos produits», a-t-il aussi évoqué.

Au-delà de la visibilité, le copropriétaire souligne que c’est une question de convenance.

«C’est pratique et la population semble aimer ça.»

Four Rivers Brewing célèbrera son deuxième anniversaire ce samedi, tout comme les Brasseux d’la Côte l’ont fait il y a quelques mois.

La distillerie fils du Roy fêtera ses 8 ans, alors que la microbrasserie 13 barrels est dans sa première année d’existence.

L’Acadie Nouvelle a communiqué avec David Young, le copropriétaire de 13 Barrels, mais ce dernier a préféré ne pas commenter.