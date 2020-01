Tuerie de Fredericton: Matthew Raymond apte à subir un procès

La Commission d’examen du Nouveau-Brunswick a confirmé, mercredi au Palais de justice de Campbellton, que Matthew Raymond était apte à subir un procès. Du coup, elle a ordonné son renvoi devant la Cour du Banc de la Reine de Fredericton.

Matthew Raymond est l’auteur présumé de la tuerie survenue à Fredericton le 10 août 2018. Quatre personnes avaient alors perdu la vie, soit deux policiers (Robb Costello et Sara Burns) ainsi que deux civils (Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright). Matthew Raymond fait ainsi face à quatre chefs d’accusations de meurtre au premier degré, donc un procès qui devrait normalement se tenir devant jury.

Âgé de 49 ans, l’accusé réside au Centre Hospitalier Restigouche depuis le 4 janvier. Il y a été envoyé après qu’un jury l’a estimé inapte à subir son procès. C’était en octobre dernier. L’accusé avait alors été envoyé au CHR pour une période de 60 jours afin d’y subir des traitements comprenant, entre autres, une médication antipsychotique. Renvoyé au pénitencier en décembre, il a de nouveau pris le chemin du CHR en début d’année.

Dans leur décision mercredi, les trois membres de la Commission d’examen du NB ont toutefois confirmé la conclusion des trois différents psychologues qui ont traité l’accusé depuis le début de son séjour au CHR, soit que sa condition mentale s’est suffisamment améliorée pour être en mesure de subir un procès. C’est donc la recommandation qui émane de cette audience et qui sera éventuellement soumise devant un jury en Cour du Banc de la Reine. Un interdit de publication frappe le contenu présenté (preuves et argumentations) lors de l’audience de la commission.

Précisons par ailleurs que ce jugement d’aptitude touche uniquement le moment précis de l’audience et des dernières semaines, et non la responsabilité criminelle générale de l’accusé au moment des événements d’août 2018.

Il faut également préciser que bien que la Commission d’examen en vienne à cette décision, il ne s’agit que d’une recommandation au tribunal. Elle pourrait donc être renversée à nouveau par un jury lors d’une audience d’aptitude.

En attendant son renvoi à Fredericton, l’accusé continuera de loger au CHR. Il sera par après confié aux soins du milieu carcéral en attendant son procès.