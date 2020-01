Une ville du Nouveau-Brunswick espère recevoir Harry et Meghan

La ville de Sussex, au Nouveau-Brunswick, se retrouve sous le feu des projecteurs après que certains ont évoqué à la blague qu’elle serait le parfait point d’atterrissage au Canada du duc et de la duchesse de Sussex, Harry et Meghan.

Le maire Marc Thorne affirme que les gens de la communauté s’amusent de cette attention et apprécient toute occasion de se vanter de ce que la petite municipalité du sud du Nouveau-Brunswick a à offrir.

« Nous réalisons que la probabilité qu’ils vivent à Sussex est presque nulle, mais c’est une chose amusante avec laquelle rigoler un peu », a déclaré M. Thorne mercredi.

Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions royales et partageraient leur temps entre le Canada et le Royaume-Uni.

La publication satirique en ligne The Manatee et l’émission de CBC « This Hour Has 22 Minutes » ont toutes deux fait des reportages cette semaine proposant comme lieu de résidence pour la famille princière la petite ville considérée comme la capitale laitière des Maritimes.

M. Thorne a déclaré que le sujet avait fait l’objet de nombreuses discussions dans les cafés de la région.

« La réponse a été excellente. J’ai reçu beaucoup de textos et de courriels, a-t-il dit. Cela a été très bien accueilli. »

Le maire a ajouté que chaque fois que Harry et Meghan se trouvent dans l’est du Canada, ils sont invités à passer par Sussex, qui porte le même nom que le comté du sud-est de l’Angleterre ayant donné son nom au duché.

La municipalité du Nouveau-Brunswick a accueilli des membres de la famille royale dans le passé, dont la reine Élisabeth II en 2002.

M. Thorne s’attend à cette gloire soit éphémère. « Tout le monde l’apprécie cette semaine, mais la semaine prochaine, nous aurons des choses plus importantes auxquelles penser. »