Du nouveau au prochain Salon de l’auto d’Edmundston

Le Salon de l’auto d’Edmundston a décidé de revoir sa formule en prévision de l’événement qui approche à grands pas.

En plus d’une centaine de modèles de voitures qui seront en montre au Centre Jean-Daigle et au Pavillon sportif d’Edmundston du 21 au 23 février, trois concessionnaires de véhicules motorisés s’ajouteront aux exposants prendront place sur le plancher avec une gamme de motocyclettes, VTT, motoneiges et de motomarines qui seront en démonstration.

«Avec ces ajouts, on va rejoindre une autre catégorie de gens. Le Salon a fait ses preuves dans les deux éditions précédentes, nous pouvons nous permettre de faire cette expansion», a indiqué Julie Beaulieu, la présidente du comité organisateur.

Encore cette année, l’organisme sportif Soccer Edmundston s’est associé à l’Association des concessionnaires automobiles d’Edmundston afin d’organiser l’événement qui se déroulera sous le thème Route… neige, eau et sentiers!

En plus des nombreux véhicules motorisés qui seront en montre, les visiteurs présents au troisième Salon de l’auto d’Edmundston pourront également assister à des dévoilements et visiter des kiosques de produits et de services liés au domaine de l’automobile.

Les plus jeunes pourront aussi s’amuser sur place dans le cadre d’une compétition de jeux vidéo où les courses de voitures seront bien sûr à l’honneur.

Pas moins de 50 000 pieds carrés d’exposition seront offerts aux visiteurs.

Les fonds amassés à l’issu de l’événement iront à nouveau dans les coffres de Soccer Edmundston et serviront à financer des projets d’amélioration de ses infrastructures sportives tels que l’aménagement de nouveaux vestiaires.

Si tout va bien, les travaux pourraient être complétés en 2021 a indiqué Dave Collin, le président de Soccer Edmundston.

Lors de la tenue de ses deux premières éditions, le Salon de l’auto avait attiré environ 3000 personnes annuellement et permis d’amasser un total de 22 000$ qui ont été remis à l’association sportive.