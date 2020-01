Labos Créatifs décerne ses Prix d’innovation en éducation

L’organisme Labos Créatifs a décerné à cinq éducateurs de la région du Madawaska des Prix d’innovation en éducation lors d’une cérémonie qui s’est déroulée mardi soir au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, à Edmundston.

Les lauréats de l’année sont Julie Corriveau (école Saint-Jacques), Julie Michaud et Aaron McLaughlin (Saint Mary’s Academy), France Bossé (Carrefour de la Jeunesse) ainsi que Danis Michaud (Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska).

Ces lauréats issus du milieu de l’enseignement ont été reconnus pour leurs réussites en classe et initiatives qui ont permis de promouvoir la créativité, l’esprit entrepreneurial et l’innovation chez les élèves.

Coralie Thibodeau, Mélodie Morneault et Danis Michaud devant la ville intelligente. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

«C’est très flatteur, mais ce sont mes élèves qui méritent ce prix. Ce sont eux qui ont fait le travail…», a affirmé Danis Michaud à l’issue de la cérémonie.

L’enseignante fraîchement retraitée a ainsi voulu spécifiquement rendre hommage au projet de ville intelligente, qui est l’œuvre de Coralie Thibodeau et de Mélodie Morneault, qui étaient alors étudiantes au Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska.

Les deux étudiantes ont pour l’occasion imaginé ce à quoi pourrait ressembler la communauté de Clair dans cinquante années.

«C’est un monde avec beaucoup plus de technologie et d’énergies réutilisables, un monde où il y aurait peut-être des voitures volantes et enfin un gym pour s’entraîner à Clair!», a souligné Coralie Thibodeau au sujet du projet qui aura abouti après plus de deux ans de travail.

«Ça représente des heures de programmation et de travail fait en dehors des heures de classe, pendant l’heure du dîner et après l’école, c’était éprouvant!», ont déclaré d’une même voix les deux anciennes élèves du Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska.

Julie Corriveau a pour sa part raflé un deuxième prix en moins de trois ans.

L’enseignante de 4e année s’était déjà signalée en implantant un programme visant à doter tous les élèves de sa classe de tablette Ipad.

«C’est un programme qui fait évidemment des jaloux», a confié la lauréate.