Réforme de l’éducation: le ministre Cardy part en tournée de consultation

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le gouvernement provincial élargit la consultation sur le livre vert sur l’éducation du ministre Dominic Cardy.

M. Cardy partira en tournée la semaine prochaine pour huit séances de consultations publiques aux quatre coins de la province.

La première rencontre en français est prévue le 29 janvier à Edmundston.

le 23 janvier – Sackville – salle du conseil de l’hôtel de ville de Sackville (anglais);

le 29 janvier – Edmundston – Cité des Jeunes A.-M.-Sormany (français);

le 4 février – Saint John – Harbour View High School (anglais);

le 5 février – Riverview – Riverview High School (anglais);

le 6 février – Moncton – École L’Odyssée (français);

le 10 février – Fredericton – Fredericton High School (anglais);

le 11 février – Miramichi – Miramichi Valley High School (anglais);

le 12 février – Tracadie – Polyvalente W.-Arthur-Losier (français).

Les séances de consultation auront lieu de 19h à 20h30

Le livre vert présenté à la population l’an dernier contient une série d’initiatives pour transformer le système d’éducation.

Certaines de ses idées comme l’élimination des niveaux scolaires aux primaires feront bientôt l’objet de projet-pilote dans des écoles.

Le livre vert propose aussi des idées pour régler les problèmes de compositions des classes, alléger la surcharge administrative des enseignants et renforcer la politique sur l’absentéisme.

Il est également question de transformer les programmes de formation des enseignants, d’élargir le programme de baccalauréat international dans les écoles secondaires et de renforcer les relations entre les élèves des secteurs francophone et anglophone.

Le pouvoir des directions d’école et la structure et le mandat du ministère de l’Éducation, des districts scolaires et des conseils d’éducation sont également à l’ordre du jour.

Les Néo-Brunswickois étaient déjà invités à partager leur opinion sur le livre vert sur le web depuis octobre.

Un sommet de trois jours à Fredericton le même mois a également permis aux enseignants, aux élèves aux parents et à des intervenants du monde de l’éducation et des affaires de partager leurs points de vue sur le livre vert.