Série de vols par effraction: deux individus arrêtés

Des accusations ont été portées contre deux hommes en lien avec une série de vols dans le nord-ouest de la province.

Jeudi, un mandat de perquisition a été exécuté sur le chemin Tribe, Lower Knoxford, relativement à une série de vols avec effraction survenus à Woodstock, Centreville, Lower Knoxford et Florenceville-Bristol.

L’enquête a débuté en décembre 2019, et a mené à l’arrestation de deux hommes, âgés de 26 et 29 ans, sur les lieux de la perquisition.

Des biens qui avaient été volés ont été récupérés par la police, dont deux VTT côte à côte, des armes à feu, des tronçonneuses et divers outils.

Simon Thomas et Jordan Burrell ont comparu vendredi en cour provinciale à Woodstock. Ils font face à deux chefs d’accusation de possession de biens volés et à un chef d’accusation de possession d’une arme à feu sous le coup d’une interdiction. Ils ont été mis en garde à vue et comparaîtront de nouveau en cour le 20 janvier.

Si vous croyez que certains de ces biens vous appartiennent, ou si vous avez été victime d’un vol avec effraction dans la région de Woodstock, veuillez communiquer avec la GRC au 506-325-3000.