Une entreprise intéressée par les anciens locaux du Groupe Océan

Plus d'une cinquantaine de personnes travaillaient pour le Groupe Océan lors de la construction d'une cale sèche flottante de 8000 tonnes.- Acadie Nouvelle: David Caron

Au moins une entreprise a officiellement signalé son intérêt à devenir locataire des édifices occupés jusqu’à tout récemment par le Groupe Océan dans le chantier naval de Bas-Caraquet, a appris l’Acadie Nouvelle.

En décembre, le gouvernement provincial a commencé à accepter les déclarations d’intérêt des entreprises souhaitant faire acquisition des bâtiments. Les intéressées avaient jusqu’au 13 janvier pour agir.

«Dans le cadre de la période de déclaration d’intérêt, la Société de développement régional a reçu des demandes, y compris une déclaration d’intérêt officielle», a déclaré le directeur des communications de la Société de développement régional, Bruce Macfarlane.

Les prochaines étapes restent encore à venir.

«La proposition est présentement à l’étude par les fonctionnaires.»

Le bâtiment principal, situé au 2265, rue du Quai à Bas-Caraquet, comprend un atelier de fabrication de 15 480 pieds carrés, des toilettes, une chaufferie avec deux chaudières à propane, des ponts roulants, du matériel, des outils et une porte de 56 pieds de largeur.

Un deuxième édifice à deux étages de 12 280 pieds carrés comprend une zone d’entreposage, des bureaux, des vestiaires, une salle à manger, des toilettes et une salle pour les outils.

Dans leur déclaration, les personnes intéressées devaient soumettre les grandes lignes d’une analyse de rentabilité ainsi que décrire le type d’activité visé, le nombre d’employés et l’incidence économique possible de l’entreprise à l’échelle locale et régionale.