Les motoneigistes accueillis en grand au Mont Carleton

Le premier ministre, Blaine Higgs, a profité de la troisième et dernière journée de sa tournée touristique en motoneige dans le nord de la province pour inaugurer deux projets d’infrastructures au parc provincial du Mont Carleton.

C’est tout un trajet en motoneige que vient de compléter le premier ministre, amateur avoué de ce loisir d’hiver.

Parti en début de semaine de Woodstock jusqu’à Edmundston, il a pris la route pour Kedgwick et Saint-Quentin, mardi, avant de se rendre jusqu’à Bathurst mercredi. En tout, un peu plus de 600 km. Et à en juger par son sourire au volant de son engin, il ne se serait pas fait prier pour continuer un autre 600 km.

Sur le chemin menant à Bathurst, le groupe de motoneigistes dans lequel il prenait place a fait un arrêt au parc du Mont Carleton, peut-être l’un des plus grands terrains de jeu pour motoneiges dans la province.

L’objectif: visiter les deux nouvelles installations mises en place pour stimuler l’industrie touristique de la motoneige dans ce secteur et en faire, ni plus ni moins, qu’une destination incontournable pour les amateurs.

La province a investi 2,8 millions $ dans la construction d’un poste de distribution d’essence ainsi que d’un tout nouveau pavillon multifonctionnel.

Le poste d’essence était attendu depuis longtemps dans ce secteur. Il faisait partie du projet annoncé par le gouvernement précédent pour développer cette industrie au parc. En attendant le développement de nouveaux kilomètres de sentiers, les motoneigistes peuvent mettre de l’essence dans leur engin grâce à ce point de service.

«C’est exactement ce que ça prenait ici pour consolider le réseau actuel et développer les monts Christmas. Il faut comprendre qu’ici, c’est le paradis de la motoneige. C’est ici où la saison commence le plus tôt et où elle se termine le plus tard. On doit pouvoir en profiter», souligne sans hésitation Brad Mann, président du Conseil canadien des organismes de la motoneige.

La gestion du poste a fait l’objet d’un appel d’offres et c’est une compagnie de la Première nation malécite de Woodstock, Maliseet Fuels, qui a obtenu le contrat.

Le pavillon multifonctionnel, lui, est un ajout qui ne figurait pas dans les plans initiaux. Mercredi, le groupe de motoneigistes était ses tout premiers visiteurs.

«Ce pavillon servira aux motoneigistes bien entendu, mais aussi à tous les amoureux du plein air, qu’ils soient en vélo, à pieds, en skis ou en raquettes. Ce sera un endroit où ils pourront venir se rencontrer, se ravitailler, se reposer et se réchauffer. En fait, il y a des possibilités incroyables pour ce bâtiment», a soulevé le vice-premier ministre et ministre du Tourisme, Robert Gauvin, qui a également pris part à cette courte odyssée en motoneige.

Dans les faits, l’endroit sera géré par l’administration du parc du Mont Carleton. L’endroit est tellement nouveau que la direction n’a pas encore eu le temps de mettre sur pieds une programmation.

«On a des idées sur l’utilisation que nous voulons en faire, mais rien n’est encore concret, sinon que nous avons désormais une superbe bâtisse additionnelle sur laquelle compter pour accroître l’offre touristique de notre parc tout au long de l’année», explique le directeur du parc, Louis Comeau.

La concrétisation de ces deux projets compte beaucoup pour la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, qui anticipe des retombées économiques importantes pour le Restigouche-Ouest.

«On a toujours été derrière ces projets, car ils représentent un potentiel économique et touristique incroyable pour notre région. Maintenant qu’ils sont devenus réalité, on a bien hâte de voir ce qui s’en vient et récolter les fruits de tous ces efforts investis», a-t-elle indiqué.

Opération charme

Dans son discours, le premier ministre Higgs a longuement vanté la qualité des sentiers du nord du Nouveau-Brunswick et surtout son principal atout: de la neige en grande quantité, plus que partout ailleurs dans la province.

Motoneigiste à ses heures, il estime que cette industrie possède un potentiel beaucoup plus grand que ce qui est exploité jusqu’à présent.

Pour Brad Mann, c’était là justement l’idée de la tournée.

«On avait avec nous le ministre des Transports, le ministre du Tourisme et le premier ministre, peut-être les trois personnes les plus importantes pour notre industrie. On voulait qu’ils voient en personne l’importance de développer de nouveaux sentiers, construire des ponts et investir dans la promotion. On souhaite que cette tournée leur ouvre les yeux sur les besoins actuels de l’industrie de la motoneige, mais aussi sur tout son potentiel inexploité. Et dans les deux cas, on a besoin d’eux», indique M. Mann.

L’opération a-t-elle fonctionné? On le verra au cours des prochains mois, à savoir si le message de l’industrie et ses recommandations ont trouvé une oreille attentive auprès de Fredericton. Mais déjà, on semble tendre l’oreille.

«On a beaucoup appris de ce court voyage. Ce que je retiens jusqu’à présent, c’est à quel point le système est bien organisé ici (dans le Nord). Il faut rendre tout cela encore plus accessible aux amateurs, à ceux qui veulent venir pratiquer ce sport dans notre province. En ce sens, le gouvernement est certainement prêt à être un partenaire», exprime le premier ministre.

Il semble que ce périple a déjà eu pour conséquence de faire un nouvel adepte de la motoneige en la personne du vice-premier ministre. Celui-ci en était à sa première véritable expérience.

«La première journée, je me suis découvert des muscles qui n’avaient pas travaillé depuis longtemps. Mais j’adore l’expérience, la nature, et aussi le côté social. On va donc probablement me revoir en motoneige un jour», a confié le ministre Robert Gauvin.