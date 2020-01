Nouvel amphithéâtre de Caraquet: le gouvernement Higgs a d’autres priorités

Les coprésidents de la campagne de financement du Centre régional des générations de Caraquet, Michel Rail et Gilles Lanteigne, avec le thermomètre qui dépasse l’objectif des 2 millions $. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Si on avait installé un électrocardiogramme dans la salle où le comité de financement du Centre régional des générations de Caraquet a confirmé avoir dépassé son objectif de 2 millions $, il aurait montré le graphique d’un coeur énergique et en pleine santé d’une communauté prête à appuyer financièrement et socialement ce projet de 15 millions $.

Déplacez maintenant cet appareil dans la poitrine du gouvernement Higgs, à qui on demande une contribution de 5 millions $, et vous entendrez un long bip sonore et verrez une ligne droite continue sur l’écran…

Selon Gilles Lanteigne et Michel Rail, le succès de la campagne de financement servira d’électrochoc pour relancer les battements de coeur de Fredericton.

«Je ne dis pas que le gouvernement ne croit pas à notre projet, mais il a d’autres priorités. Nous devons continuer, en tant qu’organisme, de faire nos plaidoiries. Une fois la construction entamée, ça donnera du travail à 173 personnes. On parle de 9 millions $ avec des retombées importantes en impôts et en taxes. Notre premier ministre fait de la motoneige actuellement, mais il est au courant de tout ça», lance M. Lanteigne, l’un des coprésidents de la campagne.

Pour Michel Rail – l’autre coprésident -, le message envoyé par le monde réuni à la conférence de presse de mercredi est clair. Il rappelle que les donateurs ne viennent pas seulement de Caraquet. Des gens d’affaires et de la société de toute la Péninsule acadienne ont remis un chèque.

«M. Higgs nous a dit qu’il allait embarquer dans des projets où tout le monde allait se donner la main. Aujourd’hui, il n’a plus le choix de se compromettre», a-t-il évalué.

Pendant l’annonce, plusieurs maires de la Péninsule acadienne étaient présents, dont Yvon Godin, maire de Bertrand et président du Forum des maires.

«On a tous besoin de ce genre d’infrastructure, à Caraquet ou ailleurs dans la région. Les municipalités du Grand Caraquet se sont engagées verbalement à collaborer au financement, en fonction de notre capacité de payer, et les négociations se poursuivent», a-t-il indiqué.

Cependant, l’absence d’engagement formel du gouvernement provincial l’inquiète un peu. Il craint que Fredericton impose dans la région une taxe semblable à celle récemment instaurée à Saint-Jean (2% pour les activités culturelles et récréatives).

«Si ce gouvernement utilise cette orientation pour tout le Nouveau-Brunswick, on peut être inquiet, énonce-t-il. Va-t-il faire ailleurs ce qu’il vient d’imposer à Saint-Jean? Ce sera un peu comme la taxe sur l’hébergement pour financer la promotion touristique. Nous ramasserons des bagatelles comparativement aux grandes villes.»

Le pharmacien Randy Boudreau, de Caraquet, a donné de sa poche 25 000$. Il trouve important de redonner à la communauté.

«Ceux qui le peuvent devraient s’engager. Ce sera une infrastructure pour notre génération et celles qui vont suivre. Aujourd’hui, nous envoyons un beau message et il manque juste un joueur à la table», estime-t-il.

Carson Roussel, de MQM Quality Manufacturing de Tracadie, n’a pas voulu s’avancer sur le dossier du financement provincial.

«C’est un beau projet qui va rapporter à toute la Péninsule. Nous avons des employés et leurs familles de la région de Caraquet. C’est bon de voir qu’ils pourront utiliser ce centre», mentionne-t-il.

Pour Marie-Pier Cormier, élève de 12e année à la polyvalente Louis-Mailloux, ce centre serait une bonne raison de demeurer dans la région une fois ses études terminées.

«Je pensais quitter la région après mes études parce qu’il n’y avait rien, mais quand j’ai vu ce projet, ça m’a fait changer d’idée. Ça peut amener d’autres bonnes choses chez nous et c’est bon pour notre économie», a-t-elle avoué.

Le Centre régional des générations requiert aussi 6 millions $ du fédéral – déjà promis – et 2 millions $ de la Ville de Caraquet – déjà promis aussi. En plus d’une patinoire, il comprendra une piste de marche, un centre plein air, une cuisine communautaire et diverses salles multifonctionnelles.

La population est maintenant appelée à faire sa part, en achetant pour 250$ l’un des 578 sièges sur les 628 que doit compter le centre.