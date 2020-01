De plus en plus de visiteurs sur les sentiers verts à Bathurst

Les sentiers non motorisés de la région Chaleur seraient de plus en plus achalandés, selon Jim Fournier, le président du comité Sentiers Verts. Nous avons donc enfilé nos bottes d’hiver pour aller les visiter.

Les Sentiers Verts Chaleur s’étendent sur une soixantaine de kilomètres et permettent des activités comme la raquette, la marche, le vélo de montagne et le vélo à pneus surdimensionnés (fat bike).

Afin d’inciter les citoyens à explorer ces passages, M. Fournier organise depuis maintenant cinq ans des randonnées en raquettes tous les mercredis après-midi.

«L’an dernier, lorsqu’on sortait on était dix, peut-être douze», a-t-il raconté. «Maintenant, on est toujours une vingtaine.»

Mercredi, le président avait accompagné 26 aventuriers, dont la plupart étaient des gens à la retraite.

Annie Boudreau, vice-présidente du comité, précise cependant que les jeunes participent de plus en plus aux activités hivernales.

«Plus de 100 personnes se sont présentées lors de la Soirée Pleine Lune», a-t-elle noté.

Cette soirée, qui a eu le 10 janvier au sentier Le Boisé à Bathurst, consistait en une randonnée en raquettes sous les étoiles.

«Nous avons reçu des jeunes, des personnes plus âgées et même quelques enfants ce soir-là.»

Jeudi matin, le stationnement du Boisé était rempli. À 11h30, on y comptait déjà une dizaine de voitures.

«Le stationnement est toujours plein!» s’est exclamé Robert Desjardins, le propriétaire du terrain.

Sa femme, Noella Aubé, affirme que l’intérêt pour le sentier Boisé ne fait que grandir.

«Tout le monde en parle…», a-t-elle souligné.

Ici comme ailleurs, le bouche-à-oreille aurait travaillé sa magie.

Bien que l’automne soit la saison la plus achalandée, selon le couple retraité, l’hiver est quand même assez mouvementé et notamment les dimanches après-midi.

À l’entrée du Boisé, nous avons rencontré Katie Brewster et son chien, Pedro.

La jeune femme indique qu’elle parcourt ce sentier depuis qu’il a été ouvert au public.

«Au début, je crois que les gens ne savaient pas que ça existait, a-t-elle avancé. Mais maintenant, j’en croise de plus en plus.»

Mme Brewster aime faire de la raquette, mais souligne que le sentier est aussi idéal pour les randonnées pédestres.

«C’est ça que j’aime. Tu peux simplement venir ici en bottes et te promener.»

Les Sentiers Verts sont entretenus par des bénévoles, des compagnies privées ou la municipalité dans laquelle ils se trouvent. Celui de Bathurst est entretenu par M. Desjardins et Mme Aubé.

Du côté du terrain de golf Squire Green, Joël Jean enfilait son équipement de ski de fond.

L’homme de Bathurst, membre du comité de vélo de montagne et à pneus surdimensionnés Chaleur, exprime qu’il est un grand amateur des sentiers verts.

«La qualité est vraiment excellente. Nous sommes chanceux», a-t-il relevé.

Adepte de fat bike depuis 2017, il remarque aussi de grandes améliorations au niveau du surfaçage.

«On peut vraiment voir que ça s’en vient de mieux en mieux.»

Le comité de Sentiers Verts Chaleur compte une dizaine de guides certifiés pour accompagner les aventuriers en randonnées.

Avec ceux-ci, les responsables espèrent pouvoir organiser encore plus d’événements comme celle du 10 janvier dans les mois à venir.

«Cette année, à chaque pleine lune, nous allons proposer une nouvelle sortie plein air», a annoncé Mme Boudreau.

Ces randonnées seront, encore une fois, tenues à différents endroits afin de faire découvrir de nouveaux sentiers aux participants.