Le conseil de Memramcook s’accorde une augmentation de salaire

La rémunération annuelle du maire et des conseillers de Memramcook augmentera, selon une décision prise par le conseil lundi soir.

La rémunération annuelle du maire bondit donc de 17 669,33$ à 26 451$.

La mairesse suppléante reçoit une augmentation de 12 272,68$ à 16 152$. Quant aux conseillers, leur rémunération annuelle passe de 11 223,10$ à 14 792$. Leur rémunération est versée tous les trois mois.

Les indemnités qui servent à rembourser les élus municipaux pour les dépenses reliées à leurs fonctions restent inchangées – 7500$ par an pour le maire, 3000$ pour la mairesse suppléante et 2500$ pour les conseillers.

L’augmentation a été établie par le conseil municipal de Memramcook en suivant l’échelle suggérée par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Le document publié en 2018 propose un barème salarial en fonction de la population, de l’assiette fiscale, du nombre d’institutions et infrastructures et du nombre de services offerts dans une municipalité donnée.

Selon le maire Michel Gaudet, cette augmentation pourrait attirer plus de gens en politique municipale. Il estime que le salaire des élus municipaux représente parfois un obstacle à ceux qui veulent se lancer en politique.

«Il y a des municipalités qui ne paient presque rien, soit parce qu’elles n’en ont pas les moyens ou que le conseil a peur de se donner des augmentations à cause de ce que les gens vont dire et penser. Ça ne devrait pas être un facteur dans nos décisions», exprime-t-il.

Michel Gaudet, qui occupe aussi un poste de vice-président dans l’équipe de direction de l’entreprise de camionnage Armour, affirme qu’il n’exerce pas les fonctions de maire de Memramcook pour des raisons monétaires.

Il ajoute que le salaire des élus municipaux est devenu imposable en 2019, ce qui réduit la valeur réelle de la rémunération.

«Il y a des citoyens qui vont être fâchés de l’augmentation, mais ça peut arriver pour n’importe quelle décision. S’il y en a qui sont prêts à voter contre moi à cause de ça, je suis prêt à accepter cela.»

Michel Gaudet n’a pas encore décidé s’il se présentera à nouveau aux prochaines élections municipales en mai, mais il dit qu’il prendra sa décision sous peu.

Une majorité du conseil a voté en faveur de l’augmentation. Les conseillers Marc Boudreau et Raoul Boudreau s’y sont opposés.

Raoul Boudreau explique qu’il a voté contre l’augmentation puisqu’il estime que le poste de conseiller est un service à la communauté.

Il croit aussi que plus la rémunération augmente, plus il y a un risque que des gens se présentent aux élections municipales par intérêt personnel.

«On dit que plus on paie, plus on aura du bon monde. Mais moi, je crois le contraire. Je pense qu’il y en a beaucoup qui vont venir pour les mauvaises raisons», dit-il.

Malgré la divergence d’opinions sur la question, Raoul Boudreau assure qu’il n’y a aucune animosité au sein du conseil municipal.

«On est un bon groupe, et quand on prend des décisions, tout le monde a son mot à dire, et quand c’est fini, c’est fini.»

Le Village de Memramcook avait adopté une autre augmentation de salaire en avril 2019 et en novembre 2016.