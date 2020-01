Le YMCA du Grand Moncton célèbre 150 ans d’implication communautaire

Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis la fondation du YMCA – Young Men’s Christian Association – de Moncton, en 1870. Mabel DeWare, ancienne sénatrice du Nouveau-Brunswick, possède de merveilleux souvenirs de l’organisme, où elle a mis les pieds pour la première fois en 1940, à l’âge de 14 ans.

Les activités sportives et de bienfaisance du YMCA sont implantées à Moncton depuis 150 ans. Lors du dévoilement des célébrations annuelles du 150e anniversaire jeudi, Zane Korytko, directeur général de l’organisme, a tenu à souligner la portée des activités du YMCA.

«Les fondateurs seraient sûrement fiers de savoir que 150 ans plus tard, le YMCA du Grand Moncton est tellement plus qu’un simple gym et une piscine», lance-t-il.

L’événement s’est tenu au 30, avenue des Anciens Combattants, à Moncton, un bâtiment qui abrite le YMCA depuis 2004. Autrefois situé au coin des rues Highfield et Gordon, de 1954 à 2004, l’histoire du YMCA à Moncton a débuté en 1870. Trente représentants de diverses églises locales ont fondé l’organisme.

Ce n’est qu’en 1891 que le premier bâtiment officiel du YMCA a ouvert ses portes à l’angle des rues Main et Alma.

Si au départ le Y a servi de lieu d’activités sportives et sociales, sa mission s’est élargie au fil du temps. Le public croit à tort que le YMCA n’est qu’une salle de sports, selon Zane Korytko.

Le programme ReBrancher du YMCA du Grand Moncton tente d’aider les itinérants à sortir de la rue et les réfère à divers services tels que les banques alimentaires, les refuges d’urgence, etc.

Les abonnements pour les services sportifs sont réinvestis dans les programmes communautaires.

«Grâce à l’argent que nos membres nous donnent, on a l’opportunité de continuer et d’agrandir le programme.»

Zane Korytko affirme qu’il y a 16 ans, seulement deux personnes étaient affectées à ReBrancher. Ils sont désormais huit à travailler auprès des sans-abri.

La présidente honoraire du comité du 150e anniversaire, Mabel DeWare, possède un attachement particulier pour le Y du Grand Moncton.

La façade du premier bâtiment YMCA de Moncton, à l’angle des rues Main et Alma. Les portes du centre sportif ont ouvert en 1891. – Gracieuseté: YMCA Zane Korytko, directeur général de l’organisme, a tenu à démontrer que les activités du YMCA sont plus que sportives. Il faisait référence au programme ReBrancher. – Acadie Nouvelle: Lili Mercure La présidente honoraire du comité du 150e anniversaire, Mabel DeWare, a raconté ses plus lointains souvenirs du YMCA. Ceux-ci remontent à son adolescence dans les années 1940. – Acadie Nouvelle: Lili Mercure Les célébrations du 150e anniversaire du YMCA du Grand Moncton sont lancées. – Acadie Nouvelle: Lili Mercure

Impliquée avec le YMCA depuis 80 ans

Sénatrice du Nouveau-Brunswick à la retraite et championne canadienne de curling, Mme DeWare s’implique au sein de l’organisme depuis huit décennies. Elle avait d’ailleurs participé au comité de planification du 100e anniversaire.

«C’est difficile de croire que ma famille et moi avons été impliqués avec le YMCA depuis 80 ans.»

À l’âge de 14 ans, elle a fréquenté le YMCA situé à l’angle des rues Main et Alma parce que c’était «l’endroit où aller». L’école secondaire n’offrait pas beaucoup d’activités sportives et sociales, se rappelle Mme DeWare.

Elle a raffolé des parties de basket-ball et des danses organisées les samedis soirs. C’est d’ailleurs au YMCA qu’elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, Ralph.

«On jouait au basket-ball les jeudis soirs. Les gars contre les filles. C’est là que nous nous sommes rencontrés la première fois.»

Mabel et Ralph DeWare ainsi que leurs quatre enfants ont bénéficié des activités du YMCA. Ils ont aussi été bénévoles.

«Je sais que le Y a contribué de faire de mes enfants des adultes responsables, des leaders et des gens qui ont redonné à la communauté.»