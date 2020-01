Réforme de l’éducation: des régions entières oubliées

Un conseiller municipal de Dalhousie s’insurge que les régions Chaleur et Restigouche sont toutes deux absentes de la prochaine tournée de consultations annoncée par le ministère de l’Éducation.

Jean-Robert Haché a l’éducation à cœur. Retraité, il a lui-même œuvré 32 ans dans ce secteur, dont sept à titre d’enseignant et onze comme directeur de l’ancienne école primaire d’Eel River Crossing.

Lorsqu’il a appris que le ministre de l’Éducation (Dominic Cardy) lançait une série de consultations régionales portant sur son «livre vert», il s’était promis d’y assister. Mais ce qui l’a frappé en prenant connaissance des dates l’a plutôt déçu.

Selon l’horaire, huit rencontres sont prévues au programme. De ce nombre, trois sont en français (Edmundston, Tracadie et Moncton) et cinq en anglais.

«J’ai été vraiment surpris de voir que les consultations (francophones) les plus proches d’ici avaient lieu à Tracadie ou à Edmundston. Non seulement c’est loin – environ deux heures d’un côté comme de l’autre –, mais dans ce calcul on oublie complètement et la région Restigouche et la région Chaleur. À mon sens, c’est un très grand manque de sensibilité, voire même de respect, envers ces communautés qui ont aussi leur mot à dire dans ce domaine», estime le conseiller.

En fait, en dépit de ces considérations, il estime qu’un sujet aussi important pour l’avenir de la jeunesse néo-brunswickoise que celui de son éducation mériterait quelques arrêts supplémentaires, à tout le moins dans chacune des régions.

«Et c’est d’autant plus vrai que l’on parle ici d’une réforme, de changements majeurs. Ça mérite qu’on prenne notre temps, que l’on consulte adéquatement la population. Là, j’ai plutôt l’impression que l’on précipite les choses», estime M. Haché.

Il avoue par contre trouver le livre vert très intéressant.

«Il y a là-dedans des concepts très intéressants et qui augurent bien. L’idée de l’abolition des premiers niveaux par exemple, ça me rejoint. Une fois peaufinées, certaines propositions pourraient selon moi être très bien pour le futur de notre système d’éducation. C’est pourquoi je prône un véritable dialogue partout dans la province», exprime M. Haché.

Interrogé sur le sujet, le ministère de l’Éducation soutient que le choix des emplacements des audiences a été laissé aux soins des districts scolaires. Au District scolaire francophone Nord-Est par contre, on maintient plutôt que ce choix a été dicté par Fredericton.

«Dans le fond, peu importe qui a pris la décision, la réalité est la même: il y a trop peu de consultations à la base», estime l’ancien directeur.

Au ministère, on ajoute par ailleurs qu’en dehors des audiences régionales, la population a la possibilité de faire part de ses idées directement au ministère et au ministre par l’entremise de son site web. Mais pour M. Haché, il s’agit là d’une bien maigre consolation.

«Le web c’est bien, mais rien ne vaut un accès direct à ceux qui prennent les décisions, pouvoir les écouter exposer leurs visions, leurs plans, et entamer avec eux un réel dialogue», insiste le conseiller.